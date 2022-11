Eccellenza Campania/Girone A - L'Ischia si riprende la vetta della classifica: De Simone stende il Real Forio nel derby

L'Ischia si ritrova in trasferta: battuto il Real Forio nel derby isolano giocato allo Stadio Salvatore Calise. Dopo un periodo non esaltante in esterna, i gialloblù ritrovano i tre punti e la vetta della classifica, acquisita momentaneamente dal Pompei nell'anticipo del sabato. Cade l'imbattibilità di due partite consecutive in casa per i biancoverdi che devono arrendersi ad un episodio nella parte centrale del secondo tempo.

Partita che vive di qualche lampo nel corso della frazione iniziale, ma è la noia a prendere la scena. Proteste all'avvio sia nell'area dei locali per una trattenuta su Padin, sia sul versante opposto dopo un contrasto su Castaldi. Al 9' Matute stacca sugli sviluppi di un angolo ma non trova lo specchio. Al 19' Simonetti cerca l'eurogol col pallonetto dal limite, la traiettoria è alta rispetto alla porta difesa da Iandoli. Poco dopo la mezz'ora è De Simone a mettersi in evidenza con un destro a giro largo, il numero 22 ci riprova anche al 38' e il reparto arretrato di Monti si oppone. La replica del Forio è di Valentino con un tiro non insidioso che Gemito blocca. All'intervallo resiste la parità allo Stadio Calise. Sale l'intensità della squadra di Buonocore nel corso della ripresa. Al 50' ghiotta chance per Simonetti in girata su assist di Matute, il pallone finisce largo. Al 62' sono i traversoni del sempre presente Simonetti e di Trofa a spaventare la retroguardia. Al 73' Scalzone impatta di testa su cross dalla destra, l'incornata è imprecisa. Trascorre qualche secondo e l'Ischia sblocca: Simonetti calcia verso la porta, Iandoli non è perfetto nella presa: sulla palla ci arriva De Simone che porta in vantaggio i suoi. Poco dopo il gol, Mattera lascia anzitempo il campo per doppia ammonizione: il Real Forio, in superiorità numerica, non crea problemi a Gemito. Anzi, l'opportunità più interessante nel finale è per Simonetti che si divora il raddoppio a tu per tu col subentrato Cannelora.

Il tabellino

Real Forio: Iandoli (77’ Cannelora), Sirabella (93’ Tedesco), Accurso, Iacono, Di Meglio (77’ Savio), Castaldi, Sangare, Sogliuzzo, Cerase, Solimeno, Valentino (89’ Peluso). A disposizione: Castagna, Seprano, Aiello, Amengual, Di Maio. Allenatore: Monti

Ischia: Gemito, Florio, Chiariello, Di Costanzo, Ballirano (46’ Patalano), Trofa, Matute, De Simone (78’ Arcamone K.), Mattera, Padin (58’ Scalzone), Simonetti (92’ Matarese). A disposizione: Mazzella, Arcamone M., Cibelli, De Luise, Pesce. Allenatore: Buonocore

Arbitro: Bruno Rossomando di Salerno

Marcatori: 74’ De Simone (I)

Ammoniti: Castaldi, Sangare, Sirabella (RF), Mattera, Florio, Trofa (I)

Espulso: 75’ Mattera (I) per doppia ammonizione