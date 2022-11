Eccellenza Campania/Girone A - Il Napoli United ritrova il sorriso: 3-1 al Sant'Antonio Abate

La trasferta persa in casa della Maddalonese è solo un lontano ricordo, il Napoli United batte il Sant'Antonio Abate al San Gennaro dei Poveri e conquista tre punti preziosi nella volata per la zona nobile della classifica. Incidente di percorso contro una corazzata per i giallorossi di mister Di Nola che offrono una prestazione interessante, ma non riescono ad essere cinici come la truppa di Maradona jr.

Le due squadre si affrontano a viso aperto, non facendo mancare anche una fase di studio in apertura. Al quarto d'ora De Marco sfrutta un calcio d'angolo a favore dei padroni di casa e insacca. La risposta dei giallorossi arriva qualche minuto dopo con Rizzo che salta un avversario, calcia ma Giordano è bravo a respingere. Alla mezz'ora Baumwollspinner sigla il raddoppio: ribattuta della retroguardia ospite, il 28 dal limite calcia un missile diretto all'incrocio. Al 35' è Renelus a rendersi pericoloso con una conclusione che però termina di poco alta. All'intervallo il risultato è di 2-0.

Nella ripresa, dopo sei giri di lancette, l'occasione è per il neo-entrato Delle Donne che con il mancino va vicino al bersaglio. Passano due minuti e Longobardi a tu per tu con Marino si fa ipnotizzare. Al 62' palla perfetta di Sorriso per Longobardi che non trova lo specchio. È un monologo giallorosso nella seconda frazione, ma i padroni di casa trovano il definitivo match-point al 71' con una ripartenza conclusa perfettamente da Cittadini che timbra il tris. All'83' sfera recuperata da Valerio Sorriso che avanza e serve Ambrogio Sorriso: parabola precisa e gol della banderia. Le squadre si allungano, ma la stanchezza regna sovrana e dopo 95' la gara termina 3-1.

Il tabellino

Napoli United: Giordano, Fucile (73’ Langella), Gentile (92’ Carpetti), Cardone (80’ Arario), Akrapovic, Delgado (73’ Diakhaby), De Marco, Baumwollspinner, Renelus, Cittadini, Pelliccia. A disposizione: Ascione, Esposito, Lucca, Annunziata, Sollo. Allenatore: De Francesco (Maradona jr. squalificato)

Sant'Antonio Abate: Alcolino (45’ Cimmino), Acampora, Girardi, Esposito, Di Ruocco, Comegna, Sorriso V., Vatiero (45’ Orlando), Rizzo (55’ Sorriso A.), Malafronte (45’ Delle Donne), Longobardi (69’ Salese). A disposizione: Vitale, Cascone, Porzio, Gargiulo. Allenatore: Di Nola

Arbitro: Alfonso Alfieri di Nola

Marcatori: 16’ De Marco, 30’ Baumwollspinner, 76’ Cittadini, 83’ Sorriso A.

Ammoniti: Rizzo, Sorriso A.