Chiariello: "Juan Jesus-Di Lorenzo, so cosa è accaduto da fonte diretta certa"

"Alcuni calciatori come Juan Jesus e Anguissa, bypassando il capitano Di Lorenzo, sono andati a parlare con Calzona per far togliere il ritiro. Sono arrivati quasi alle mani, e so quello che dico, me ne prendo la responsabilità, Juan Jesus e Di Lorenzo, che si è molto arrabbiato per essere stato bypassato e perchè ha difeso le decisioni della società. Poi dicono perchè Di Lorenzo quest'anno sta facendo una brutta stagione. Perchè sta facendo il dirigente: queste cose non dovrebbe farle il capitano. Bene, Calzona ha chiaramente tenuto botta e detto che non se ne parlava proprio". Questo è quanto raccontato dal noto giornalista napoletano Umberto Chiariello nel corso della puntata di domenica 28 aprile di Campania Sport in onda su Canale 21, parlando del momento del Napoli.

"Di Lorenzo è stato appoggiato da alcuni calciatori che hanno a cuore il Napoli, come Politano, Raspadori, Mario Rui, che hanno dato ragione al capitano. Il ritiro si è fatto. Il signor Juan Jesus si è reso autore del grande scatto in settimana, di dire che non voleva il ritiro al venerdì. Quello che dico lo so, per fonte diretta certa. Devo spezzare, inoltre, una lancia in favore di Osimhen, il quale si è scusato con Di Lorenzo, dicendo che lui non sapeva che il capitano non era stato avvisato. Era all'oscuro di questa cosa. L'iniziativa è stata di Juan Jesus e Anguissa", ha aggiunto Chiariello.