Serie B: La Geko ospita Cassino. Cantone chiama a raccolta Sant'Antimo

E’ tornata padrona del suo destino la Geko, la vittoria di Roma e la sconfitta di Caserta sul campo di Bisceglie hanno riconsolidato la coppia di contender campane al quarto posto (38 punti), e in caso di arrivo a pari punti sarebbero i santantimesi a spuntarla in virtù della differenza canestri nello scontro diretto. Ci sono però ancora 80’ da giocare, e soprattutto c’è una terza pretendente ai play off, la Virtus Cassino, che segue a 36 punti e che domani sera affronterà proprio Cantone e compagni al PalaPuca in quello che sarà il big match della 29^ giornata. All’andata la spuntò la Geko, che espugnò (75-81) il palasport di via De Feo rimontando dal -14 del 24’ e conquistando uno dei successi più preziosi e significativi della sua stagione, ma domani toccherà ricominciare da zero contro un’avversaria che ha visto crescere le sue credenziali partita dopo partita diventando una grande protagonista di questo Girone D. Il top scorer della Virtus è Flavio Gay, combo-guard da 16.3 punti a sera con 3.4 assist ed un raggio di tiro importante, al suo fianco si muove Michael Teghini, unico reduce delle ultime stagioni, playmaker tiratore che segna 9.7 punti a partita con il 37% dall’arco. Le ali di coach Roberto Russo sono l’ex di turno Jakov Milosevic (10.1 punti e 6.2 rimbalzi) e Lazar Kekovic (14.2 punti e 6 rimbalzi), sotto i vetri si alternano De Leone (8.1 punti e 7 rimbalzi) e Janko Cepic, che esordì proprio nel match di andata e che sta marciando a 10 punti e 6.6 rimbalzi a partita). Dalla panchina esce anche il tiratore Brigato.



Qui Geko – I verdeblù sono dunque tornati in carreggiata dopo il passo falso nel derby con Avellino, ora però tocca restarci fino in fondo e la gara con Cassino sarà tappa fondamentale sul percorso che porta al sogno playoff. “Sarà una partita da playoff, noi come loro ci giochiamo tantissimo – dice Marco Gandini–. Avremo il palazzo pieno, l’abbraccio della nostra gente, dovremo essere bravi a farci trascinare dall’entusiasmo quando potremo, ma anche a restare concentrati nei momenti difficili, senza farci travolgere dall’ansia che spesso ci porta a strafare. Cassino è squadra dall’importante taglia fisica, molto aggressiva a rimbalzo, noi dovremo muovere la palla per creare spazi e provare a correre quando si potrà”. Sulla stessa lunghezza d’onda capitan Carlo Cantone: “Siamo molto eccitati dall’idea di poter giocare davanti al nostro pubblico una partita così importante, la vittoria sul campo della Luiss ci ha dato tanta carica e ci teniamo tantissimo a far bene. Mi aspetto un PalaPuca pieno, allo stesso tempo sono consapevole che noi, come squadra, dovremo giocare una partita di testa, senza farci prendere dall’emotività. Siamo carichi e determinati, non vediamo l’ora sia sabato sera”.



