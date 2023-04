Serie B: La Geko in trasferta a casa della capolista Luiss

Sedici vittorie nelle ultime diciassette partite giocate con l’unica sconfitta subita a Roseto il 29 gennaio scorso. La Luiss che passò al PalaPuca lo scorso 18 dicembre (82-85) era considerata da tutti una mina vagante, quella che la Geko ritroverà domani sera nell’anticipo della 28^ giornata è invece la capolista solitaria del Girone D, una squadra che vanta una striscia aperta di 9 vittorie consecutive e che ha già festeggiato la qualificazione matematica ai playoff per la A2 e di conseguenza l’accesso alla nuova Serie B nazionale. Il gruppo allenato da coach Paccariè sta letteralmente dominando la scena: 44 punti (22-4 il bilancio, c’è da recuperare il big match con Ruvo) e il primo attacco del torneo (83.4 punti segnati a partita) rendono l’idea di una squadra frizzante e spettacolare che ha saputo cavalcare l’esperienza di due giocatori navigati come Pasqualin (candidato MVP, 15.5 punti con il 37% dall’arco e 5.3 assist) e Fallucca (14 punti con il 39% da 3 e 4 rimbalzi), e consacrare il talento di giocatori emergenti come Jovovic (12.4 punti con il 63% da due e 5.4 rimbalzi) e Legnini (11.8). Senza dimenticare il pivot Allodi, la guardia Murri e il giovane playmaker di origine campana D’Argenzio, da poco rientrato dopo un lungo stop.



Qui Geko – La comitiva santantimese partirà alla volta di Roma domani dopo una sessione di tiro e il pranzo. Gruppo al completo per coach Gandini, che sta recuperando Sgobba e Mennella e che ha avuto segnali positivi dalla squadra in questi giorni. “E’ stata una settimana positiva, i ragazzi hanno lavorato bene – dice l’allenatore milanese– andiamo ad affrontare la capolista, una squadra che sta dominando il campionato, e questo ovviamente carica tutti noi di motivazioni supplementari. All’andata la partita fu decisa dai dettagli, sappiamo dove e come ci hanno fatto male e come possiamo provare a fargliene noi”.



