Serie B: La Geko ospita Bisceglie per tornare a vincere tra le mura amiche

C’è Bisceglie all’orizzonte per la Geko, e con essa una sfida importantissima per restare agganciati al treno delle prime. Un vero e proprio scontro diretto ad alta quota quello con i Lions, che dopo aver perso le ultime due partite sono scivolati al settimo posto ma che restano a soli 4 punti dal 4’ dei santantimesi e dunque arriveranno al PalaPuca carichi e determinati.

La squadra di Nunzi si impose di 4 lunghezze all’andata, al termine di un match in cui la Geko, priva di Quarisa, partì a razzo, si fece raggiungere e superare per tornare poi a giocarsela negli ultimi minuti. Rispetto al 30 ottobre la formazione pugliese non avrà Borsato, rilasciato un paio di settimane fa e rimpiazzato con Federico Ingrosso, guardia tiratrice proveniente da Monopoli. Andrà ad inserirsi in una rotazione di esterni che punta forte sull’esuberanza del giovane play Dron (12.7 punti, 3 assist e il 42% dall’arco) e sull’esperienza di Filiberto Dri (13.3), uno dei tre ex di questa sfida sul fronte biscegliese. Gli altri due sono Armando Verazzo, esterno eclettico che completa il reparto con le ali Chiti (8.9) e Vavoli (6.9), e Matteo Bini, #4 tiratore che sta marciando a 11 di media. Sotto canestro spazia poi l’eterno Dip, pivot di qualità e quantità che fin qui ha messo insieme 10.3 punti, 6.5 rimbalzi e 2 assist di media.

Qui Geko – Ancora alle prese con acciacchi ed infortuni (out Mennella), la formazione santantimese ha lavorato con determinazione in settimana, consapevole del fatto che servirà una prestazione importante di tutti per ovviare al momento delicato che si sta vivendo. “Chiaro che sarebbe stato meglio affrontare questa fase così delicata della stagione nell’assetto migliore – dice Mirko Gloria, ala pivot della Geko reduce da una superprestazione con Pozzuoli – ma questo gruppo nelle difficoltà ha sempre mostrato carattere e sono sicuro che sarà così anche domenica, ognuno di noi sarà chiamato a fare qualcosina in più e nessuno si tirerà indietro. E poi vogliamo tornare a vincere in casa davanti al nostro pubblico che ci segue sempre più numeroso e che con Bisceglie potrà darci una bella mano. Loro sono una squadra forte, hanno giocatori di qualità ed esperienza, noi dovremo eseguire quello che abbiamo preparato con il coach in settimana, piegare le gambe in difesa e fare tutto il possibile per portare a casa questa partita”.