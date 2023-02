Serie B: La Geko Sant'Antimo sul velluto vince il derby a Pozzuoli

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Geko, che espugna il PalaTrincone con una prestazione autoritaria e si getta alle spalle una settimana da dimenticare. Bene tutti per coach Gandini, che ha avuto risposte importanti anche dai suoi giovani (Coralic 12). Top scorer dell’incontro un Mirko Gloria da 35 punti e 13 rimbalzi.

Privo degli infortunati Mennella e Sgobba (in panca per onor di firma), coach Gandini lancia un quintetto inedito con gli under Montanari, Coralic e Cannavina insieme a Scali e Quarisa, Pozzuoli risponde con Cucco, Greggi, Lucarelli, Thiam e Mehmedoviq. Ritmi alti sin dalla palla a due, con i primi sei punti stagionali di Coralic che valgono il 7-14 dopo 4’. Al 9’ è 16-30 sull’asse Gloria-Cannavina, un margine che gli ospiti incrementano nel 2’ quarto (25-44 al 15’, 33-57 al 20’).

La Geko ha il giusto impatto anche alla ripresa del gioco (33-62 dopo appena 1 minuto), poi arriva l’inevitabile reazione dei flegrei con Mehmedoviq ma Sant’Antimo risponde con Maggio, Scali e Montanari per il 47-77 del 26’ e poi chiude sul 56-83. L’ultimo quarto scorre via senza sussulti (62-89 al 34’ con tripla del capitano) e si chiude sul 73-106 con una splendida schiacciata di Montanari.

IL DOPOGARA DI COACH GANDINI – “Dopo la sconfitta con Taranto abbiamo lavorato molto su noi stessi, per ritrovare atteggiamento e ritmo che ci erano mancati. Sono soddisfatto per la maturità dimostrata dai ragazzi che hanno prodotto una prova solida in cui non abbiamo mai sofferto”.

Bava Pozzuoli - Geko PSA Sant'Antimo 73-106 (20-32, 13-25, 23-26, 17-23)

Bava Pozzuoli: Fatih Mehmedoviq 22 (6/10, 0/2), Francesco Spinelli 11 (4/10, 1/1), Marco Cucco 9 (1/4, 1/6), Daniele Greggi 9 (4/8, 0/2), Joseph frank Miaffo tonfack 7 (2/2, 1/1), Iba koite Thiam 5 (1/6, 0/0), Simone Lucarelli 5 (1/1, 1/2), Ilario Simonetti 3 (1/2, 0/2), Kolombo Mutombo 2 (0/0, 0/0), Antonio Scotto lavina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 21 / 29 - Rimbalzi: 33 15 + 18 (Fatih Mehmedoviq 8) - Assist: 14 (Marco Cucco 6)

Geko PSA Sant'Antimo: Mirko Gloria 35 (11/14, 1/2), Fabio Montanari 19 (5/6, 1/2), Roberto Maggio 14 (2/2, 3/5), Sreten Coralic 12 (0/1, 4/4), Andrea Quarisa 8 (4/6, 0/0), Guido Scali 7 (3/3, 0/1), Flavio Cannavina 5 (1/6, 1/5), Andrea Sabatino 3 (0/0, 1/2), Carlo Cantone 3 (0/2, 1/2), Giorgio Sgobba 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 25 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Mirko Gloria 13) - Assist: 13 (Carlo Cantone 4)