Basket, Napoli ancora ko: la Fortitudo Bologna passa al Palabarbuto

Squadra in casa GeVi Napoli

La Gevi Napoli Basket cade ancora. Per gli azzurri si tratta della terza sconfitta di fila in campionato dopo quelle con Trento e Venezia. La Fortitudo Bologna passa al Palabarbuto per 89-86.

Gli uomini di coach Sacripanti, orfani di Velicka e Zerini, lottano fino al termine ma devono capitolare nonostante una prestazione sontuosa di Jordan Parks, autore di ben 40 punti. Gli azzurri rincorrono gli ospiti a lungo. I felsinei, trascinati da Durham e Aradori arrivano addirittura al + 20 a metà terzo quarto, poi l’orgoglio della squadra partenopea viene fuori.

La rimonta di Uglietti e compagni giunge quasi a compimento nell’ultimo giro di lancette, ma a – 3 Jeremy Pargo si prende un tiro da lontanissimo e i sogni di gloria del Palabarbuto svaniscono sul ferro. Mercoledì sera si torna in campo a Brindisi per il recupero della 15esima giornata.

La società partenopea in silenzio stampa

“Oggi io parlo a nome della società. Facciamo i complimenti alla Fortitudo per la vittoria, sono stati più bravi di noi. Questa è l’unica dichiarazione che noi facciamo perché evito di prendermi 20 giornate di squalifica. Facciamo solamente i complimenti alla Fortitudo e siamo in silenzio stampa”. Queste le dichiarazioni del presidente della Gevi Napoli Basket Federico Grassi nella sala stampa del Palabarbuto al termine del match.