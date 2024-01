Weekend dell’Epifania 2024 a Napoli: tanti eventi per grandi e piccini

Una Notte Bianca di musica e spettacolo al Rione Sanità, Enzo Avitabile in concerto gratuito per la chiusura della rassegna Sacro Sud, in piazza Mercato il Villaggio della Befana - Fiera della Calza e del Giocattolo si chiude con la Notte Bianca e il concerto di Enzo Gragnaniello, la grande festa della Befana con laboratori e science show a Città della Scienza, gli speciali percorsi alla scoperta delle scale di Napoli della rassegna Tu scendi dalle Scale e domenica ingresso gratuito nei musei e in tutti i luoghi della cultura statali.

Fine settimana dell’Epifania tutto da vivere in città tra musica, arte, spettacoli, rassegne, passeggiate guidate ed eventi dedicati ai più piccini.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli da venerdì 5 a domenica 7 gennaio 2024:

Notte Bianca alla Sanità

Sabato 6 gennaio, V I edizione di Sanità-tà-tà , la Notte Bianca della Sanità. Organizzata dalla Municipalità III in collaborazione con C’MoN produzioni, con finanziamento dell'assessorato comunale al Turismo, l'evento ha la direzione artistica di Massimiliano Jovine e Gianni Simioli. Gli spettacoli inizieranno alle 18.00 e andranno avanti fino a mezzanotte. Ricchissimo l'elenco degli artisti che si esibiranno, tra i quali Ciccio Merolla, Bimbi di fumo e Simona Boo, Luciano Caldore, Mixed by Erry e Monica Sarnelli. I palchi saranno nei quattro punti cardinali del quartiere: via Vergini, via Arena alla Sanità, piazza Sanità, largo Fontanelle mentre diverse strade saranno animate dalle associazioni che da sempre operano sul territorio. In scena ci sarà anche il meglio della tradizione gastronomica del quartiere, tra pentoloni di ragù, padelloni per le fritture, griglie per le salsicce e ovviamente tanta pizza. Fino a mezzanotte, su prenotazione, sarà inoltre possibile visitare le principali attrazioni turistico-culturali: museo Jago, acquedotto Romano del Serino, Chiesa della Misericordiella, catacombe di San Gennaro. Clicca qui per tutte le informazioni

Domenica al Museo: ingresso gratis in tutti i luoghi della cultura statali

Torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Il 7 gennaio porte aperte gratuitamente, quindi, anche in tutti i musei e i luoghi della cultura statali di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Enzo Avitabile chiude la rassegna Sacro Sud: concerto gratuito

Sabato 6 gennaio alle 19.30, si chiude la IV edizione di Sacro Sud: rassegna natalizia - ideata e diretta da Enzo Avitabile - di dialoghi e concerti inediti ispirato dalle tradizioni e dalle musiche popolari, sacre e devozionali del mondo. L'ultimo appuntamento vede nuovamente sul palco proprio Avitabile. Nella Chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Ponticelli va in scena “Napoli & l’Africa”, un progetto inedito di Avitabile che vedrà la partecipazione straordinaria del griot maliano e polistrumentista Baba Sissoko. A completare la formazione, Emidio Ausiello alle percussioni e Gianluigi Di Fenza alla chitarra acustica. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Clicca qui per tutte le informazioni

A Piazza Mercato il Villaggio della Befana, la Notte Bianca e il concerto di Gragnaniello

La magia dell’Epifania trasforma Piazza Mercato nel villaggio della Befan. Fino al 5 gennaio, dalle 11 a mezzanotte, casette in legno e addobbi luminosi caratterizzeranno un villaggio con venditori di giocattoli e dolci per la calza. Inoltre tra il 5 e il 6 gennaio è in programma la Notte Bianca con Enzo Gragnaniello in concerto. L'iniziativa rientra nella rassegna “Vedi Napoli a Natale e poi torni”, un progetto finanziato e promosso dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Il Phoenix Gospel Choir a Santa Chiara

Il programma del Natale del complesso di santa Chiara si conclude il 5 gennaio alle 19.30 nella chiesa di Santa Chiara con “Phoenix Gospel Choir”, che con la sua autenticità e professionalità farà rivivere le emozioni del Natale con una magia tutta particolare. L'ingresso al concerto è gratuito. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli in TILT con i Top Performers di Le Cirque

Con un cast composto dai migliori artisti dal Cirque du Soleil e dalle Superstar Mondiali del Nouveau Cirque, TILT, l’imperdibile show prodotto da Le Cirque Top Performers nel 2019, è pronto a emozionare, meravigliare e sorprendere di nuovo, con un atto unico di circa un’ora e trenta minuti, il proprio amato pubblico, presentando nuovi, affascinanti numeri al limite dell’immaginazione e delle capacità umane. A Napoli l'appuntamento è al Teatro Bellini fino al 7 gennaio. Clicca qui per tutte le informazioni

Grande Festa della Befana a Città della Scienza

In occasione della festa più dolce dell’anno, sabato 6 gennaio Città della Scienza attende i bambini di tutte le età per salutare la Befana tra laboratori, giochi e attività come sempre all’insegna della scienza e del divertimento. Clicca qui per tutte le informazioni

Tu scendi dalle scale: rassegna per riscoprire le scalinate di Napoli

Si chiude questo fine settimana la rassegna natalizia Tu scendi dalle Scale (parte integrante del Festival Off delle scale di Napoli che si svolgerà in primavera) nata per celebrare la bellezza e l'importanza delle oltre 200 scalinate presenti nella città partenopea. Il 6 gennaio, appuntamento con Quanto è bello il Moiariello, passeggiata green alla riscoperta di usi e tradizioni popolari. Il 7 gennaio in programma Quanno nascette Ninno. Un percorso di rinascita, percorso narrato tra le tradizioni natalizie del piccolo Borgo di Capodimonte e il culto Mariano dei suoi vicoli, e Passeggiata al Paradisiello con raccolta di agrumi. Clicca qui per tutte le informazioni

Rivelazioni: itinerari tematici, spettacoli itineranti e “Musica narrata”

Ultimo fine settimana per il progetto “Rivelazioni” che dal 7 dicembre - e fino al 7 gennaio - anima la città di Napoli fino al con itinerari tematici, percorsi guidati, “Musica Narrata” nelle chiese; e spettacoli itineranti. Un fitto calendario di itinerari tematici (gratuiti, su prenotazione), con più di un itinerario disponibile in una sola giornata, che svela la natura caleidoscopica di Napoli, con le sue leggende, i suoi misteri, le sue storie e le sue tradizioni. La musica narrata propone un nuovo modo di raccontare l’arte e di svelare la storia e il mistero di un luogo: un copione, un narratore, attori e comparse, che con i loro racconti riescono a restituire al presente i fatti accaduti nel passato proiettandoli, attraverso la musica, verso il futuro. Gli spettacoli itineranti - infine - toccheranno tre punti della città: Via Toledo-Piazza Carità; Piazza Trieste e Trento-via Chiaia; Piazza del Gesù-Decumani. Clicca qui per tutte le informazioni

Napoli Explosion , la mostra di Amura nel Cellaio del Real Bosco di Capodimonte

Nel Cellaio del Real Bosco di Capodimonte non perdete la mostra fotografica Napoli Explosion di Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger. La mostra presenta 37 opere di grandi dimensioni del fotografo e visual artist Mario Amura che da oltre 12 anni immortala in veri e propri dipinti fotografici la festa di fuochi d’artificio che il popolo napoletano inscena attorno al Vesuvio nella notte di Capodanno. La mostra è ad ingresso libero e aperta tutti i giorni tranne il mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (ultimo accesso alle ore 15.30). Clicca qui per tutte le informazioni

La piccola fiammiferaia di Andersen in scena al Pozzo e il Pendolo

Venerdì 5 e sabato 6 gennaio 2024, al Pozzo e il Pendolo Teatro Napoli va in scena La piccola fiammiferaia di Hans Christian Andersen. Con Paolo Cresta, voce narrante il Corpo di Ballo di Erminia Sticchi . Clicca qui per tutte le informazioni

I Cantori di Posillipo alla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli

Sabato 6 gennaio 2024 alle ore 19.00 nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli in Piazza Municipio, i Cantori di Posillipo saluteranno il nuovo anno con il secondo concerto natalizio (dopo il tradizionale appuntamento del 25 dicembre al Duomo), Storia, Passione e musica di una città, racconto in musica dell'evoluzione della canzone partenopea attraverso i brani di alcuni tra i più grandi autori come Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella e Gioacchino Rossini che alla città di Napoli volle dedicare La Tarantella. Per l’occasione, il coro e l’orchestra dei Cantori di Posillipo saranno diretti da Gaetano Raiola, voce recitante Antonella Stefanucci, al pianoforte Francesco Pareti, tenore Alessandro Scotto di Luzio. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Clicca qui per tutte le informazioni