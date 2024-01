Il Phoenix Gospel Choir chude il programma del Natale a Santa Chiara

Il programma del Natale del complesso di santa Chiara si conclude il 5 gennaio alle 19.30 nella chiesa di Santa Chiara con “Phoenix Gospel Choir”, che con la sua autenticità e professionalità farà rivivere le emozioni del Natale con una magia tutta particolare.

Il Phoenix Gospel Choir nasce da un unico comune denominatore: la passione per la musica gospel e il messaggio spirituale ad essa connesso. La direzione del Coro è affidata al maestro Sergio Mangolini. Nel concerto di Natale nella Basilica di Santa Chiara i Phoenix convoglieranno gli stili, le voci e le emozioni attraverso la loro musica, creando anche mash up con brani celebri del repertorio internazionale e italiano. Una parte dello spettacolo sarà dedicata all’esecuzione di brani classici natalizi, il tutto senza mai perdere il fil rouge che lega in modo indissolubile voci e musica alla tradizione e alla cultura Gospel.

Il gospel è tradizione, Soul, R&B, Jazz, Pop... racchiude un universo musicale dove la qualità e la libertà di espressione convivono con un’energia tale, da esserne totalmente coinvolti, sia come esecutori che spettatori.

Il Complesso di Santa Chiara, principale esempio di presenza francescana a Napoli, ha proposto un Natale speciale in cui tutti gli spazi sono stati aperti ad iniziative per fare conoscere le bellezze del luogo e santificare le feste.

Le manifestazioni organizzate a dicembre e gennaio hanno permesso di godere della bellezza del suono, del canto, della rappresentazione artistica o grafica in un contesto che da solo non ha bisogno di altro se non di essere ammirato e custodito per le generazioni future.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito, un dono della Provincia religiosa dei Frati Minori di Napoli per la città e per i turisti, fino ad esaurimento dei posti.