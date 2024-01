Grande festa della Befana 2024 a Città della Scienza

In occasione della festa più dolce dell’anno, sabato 6 gennaio Città della Scienza attende i bambini di tutte le età per salutare la Befana tra laboratori, giochi e attività come sempre all’insegna della scienza e del divertimento.

Nel laboratorio COLORIAMO LA BEFANA si potrà vivere ancora la magia di queste feste colorando e decorando i disegni della befana. Con l’attività UNA BEFANA DI… CAFFÈ! con il caffè in chicchi si potranno realizzare collage e immagini e creare il Mosaico-Cafè a tema befana. Il laboratorio interattivo di FACEPAINTING colorerà i volti dei piccoli visitatori con fatine, gnomi, folletti o piccole befane. E ancora in UNA STELLA DI STECCHINI con una manciata di stecchini, una pipetta, un po’ d’acqua si potranno trasformare stecchette di legno in una bellissima stella.

Il laboratorio CANDELE IN FESTA permetterà di realizzare candele in vera cera d’api e ancora con BORBONE KIDS BEFANA EDITION si potranno trasformare le nuove e riciclabili capsule del caffè in alluminio Borbone in colorati addobbi Natalizi da appendere all’albero. Il laboratorio LA SCIENZA DEGLI ORIGAMI svelerà la matematica e la geometria che si nasconde “nell’arte di piegare fogli di carta”. Con CATAPULTIAMO… LA BEFANA si scoprirà il funzionamento della catapulta costruendone una a partire da materiali da riciclo.

GIOCHI DEL PASSATO è invece una piccola mostra interattiva di exhibit in legno che permetterà a grandi e bambini di riscoprire i giochi che hanno animato l’infanzia dei nostri nonni… per giocare divertendosi insieme.

LA BEFANA E LE STELLE. INSEGUENDO UNA SCOPA VOLANTE NELLA GALASSIA sarà un avvincente racconto sulle tracce della Befana per scoprire qualcosa di più sull’Universo e il mondo dell’astronomia.

Infine nel science show EPIFANIA: LA CHIMICA SVELATA i comunicatori de Le Nuvole scienza, in un susseguirsi di spettacolari reazioni chimiche, sveleranno i misteri della più affascinante tra le scienze.