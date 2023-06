Napoli in 'TILT' da fine anno all'Epifania con i Top Performers di Le Cirque

Saranno lo splendido Teatro Bellini e il suo pubblico ad essere testimoni, dal 29 dicembre prossimo al 7 gennaio 2024, di come si possa sfuggire ad un immaginario universo virtuale per riscoprire i valori più importanti della realtà.

TILT è uno spettacolo straordinario, un’avventura ed un viaggio attraverso le incredibili esibizioni di 25 artisti selezionati tra i migliori al mondo. Un cast di eccellenza assoluta che fa parte della più importante compagnia Europa in questo genere di show, Le Cirque Top Performers, la stessa che ha creato e prodotto ALIS, famoso spettacolo da oltre 300.000 spettatori in tour dal 2016 in Italia e all’estero.

TILT sarà la grande esclusiva per la Campania nel cartellone del Teatro Bellini durante il periodo delle Festività. Ha debuttato nel 2019 richiamando oltre 50.000 spettatori nei grandi teatri e meritandosi numerose standing ovation. Per la sua originalità e spettacolarità ha ottenuto critiche entusiaste dai media e dagli addetti ai lavori. L’appuntamento al Teatro Bellini sarà la tappa finale del prossimo tour italiano. Sono programmate ben 12 repliche, pomeridiane e serali. Le prevendite sono aperte, tutte le informazioni e biglietti si trovano su TILTICKET.IT

TILT trae ispirazione dal famoso film Ready Player One del regista Steven Spielberg, ma non è la versione teatrale del film. La rilettura voluta dagli autori di Le Cirque Top Performers porta in scena uno spettacolo inedito e innovativo, dove s’intrecciano alla perfezione arti circensi, danza, musica e teatro. Tutto quello che succederà sul palcoscenico è reale, con performance emozionanti, numeri aerei e a terra resi ancora più spettacolari da coreografie, scenografie, musica e luci coinvolgenti e suggestive. Un condensato di energia, forza e passione per oltre 90 minuti a ritmo serrato e senza alcuna interruzione.

C’è una citazione nel film di Spielberg ripresa anche nello spettacolo: “Per quanto dolorosa a volte sia, la realtà rimane l’unico posto in cui mangiare un pasto decente” e il messaggio di TILT è che solo nella realtà si trovano Amicizia, Alleanza, Verità e Amore, che bisogna vivere le emozioni, essere ciò che siamo e credere in sé stessi e nelle proprie capacità. L’invito dei Top Performers di Le Cirque è di venire al Teatro Bellini per vedere uno spettacolo entusiasmante, travolgente e romantico, e per riportare tutti e tutto nella realtà.

IN FOTO: Le Cirque Cast on stage TILT©rFontana