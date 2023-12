Torna "Tu scendi dalle scale": rassegna di Natale per riscoprire le scalinate di Napoli

Napoli in collaborazione con la Commissione Turismo, Cultura e Attività produttive presieduta da Luigi Carbone.

Quest'evento, parte integrante del Festival Off delle scale di Napoli che si svolgerà in primavera, celebrerà la bellezza e l'importanza delle oltre 200 scalinate presenti nella città partenopea. L'edizione natalizia presenta 8 appuntamenti sulle scalinate più emblematiche di Napoli, ciascuno organizzato da soggetti distinti e dedicato alla valorizzazione di queste preziose risorse urbane.

"Celebrare 'Tu scendi dalle scale' rappresenta un appuntamento storico nel panorama natalizio di Napoli - spiega Carmine Maturo, portavoce dell'evento - Oltre ad essere un momento di festa, la rassegna si propone di raggiungere diversi obiettivi cruciali per rendere Napoli sempre più 'green' attraverso l'utilizzo delle scale come alternativa ai mezzi di trasporto convenzionali, incoraggiando una vita attiva e riducendo l'impatto ambientale".

"Tu scendi dalle scale" aspira a coinvolgere attivamente la comunità locale migliorando la qualità della vita dei residenti e promuovendo uno spirito di appartenenza e cura per il proprio territorio. L'evento è anche un'opportunità per esaltare la bellezza delle colline napoletane e attrarre i turisti verso queste zone contribuendo ad alleggerire il carico del turismo nel centro storico ed offrendo ai visitatori una prospettiva autentica e suggestiva di Napoli.

PROGRAMMA

Sabato 16 Dicembre 2023

LiberaMente

I gradini del Petraio da S. Martino a S. Lucia

Mindfulness Experience e le scale delle meraviglie Passeggiata consapevole attraverso il Petraio passando per Montechia e Pizzofalcone Cinquecentotre gradini tra paesaggi

Appuntamento 9:45

Funicolare Montesanto via MORGHEN

Info e prenotazioni WhatsApp: 3476355343 \ 3316028301

assocult.liberamente@gmail.com

Prenotazione obbligatoria Contributo organizzativo

17 dicembre 2023

Locus Iste LUOGHI e MEMORIA

InCanto di Napoli. Dentro la collina sacra, luce all’Anticaglia

Questa è la storia di un fazzoletto di strade dove ogni singola pietra racconta il passato. La partenza è a Caponapoli con un rito antico, al confine tra i due mondi, da dove inizieremo a muoverci a ritroso nel tempo. È una sfida questo viaggio, in un’atmosfera di svelamento che dalla collina scivola nel grembo dell’Anticaglia. Incontreremo i fantasmi del Natale passato, presente e futuro, per ascoltare l'Incanto di Napoli.

Appartamento ore 10:00 Larghetto Sant'Aniello a Caponapoli

Info e prenotazioni WhatsApp: 3472374210 ; locusisteinfo@gmail.com

Prenotazione obbligatoria Contributo organizzativo

26 dicembre 2023

Gente Green APS progetto Lo Sguardo che Trasforma

Come l'acqua che scorre: Prosa fluida in Pedamentina

Dal Piazzale di San Martino attraverso la Pedamentina al Parco dei Quartieri Spagnoli con lo spettacolo itinerante di prosa canzoni originali d’autore e danza.

Appuntamento: ore 10:30 Piazzale di San Martino (imbocco scala)

Info e prenotazioni: WhatsApp

Guido Liotti 3914143578 Luisa Fazzari 3394761215

losguardochetrasforma@gmail.com

Prenotazione obbligatoria Contributo organizzativo

28 dicembre 2023

Ore 18,00

Napoli in salita e discesa - Percorso alla scoperta delle scale napoletana

Caffè Letterario DOM - Vico San Domenico Maggiore, 16

Presentazione del libro di Gabriella Guida edizione Intra Moenia

Intervengono i rappresentanti del coordinamento scale di Napoli

Modera Carmine Maturo

30 dicembre 2023

Associazione Napoletana Beni Culturali

Gente Green APS progetto Lo Sguardo che Trasforma

Scale narrate dal Petraio a Chiaia

Uno sguardo diverso e molteplice sulla città dal borgo antico del Petraio con le sue scale, alla popolare zona di San Carlo alle Mortelle fino alle Rampe Brancaccio con le eleganti costruzioni liberty di cui visiteremo l’esempio più fulgente: palazzo Mannajolo. Una passeggiata per ritrovare lo spirito dei luoghi attraverso la narrazione di Gabriella Guida e le suggestioni letterarie curate da Guido Liotti

Appuntamento ore 10.30 Piazza Fuga (Funicolare Centrale)

Info e prenotazioni

ass.benicult@gmail.com – Gabriella Guida whatsapp 3358236123 losguardochetrasforma@gmail.com – Guido Liotti whatsapp 3914143578

Prenotazione obbligatoria Contributo organizzativo

6 gennaio 2024

Associazione Gentle Green Events

Quanto è bello il Moiariello

Passeggiata Green alla riscoperta di usi e tradizioni popolari

Prenotazione Obbligatoria 3493497997

7 gennaio 2024

Amici del Real Bosco di Capodimonte

Quanno nascette Ninno. Un percorso di rinascita.

Percorso narrato tra le tradizioni natalizie del piccolo Borgo di Capodimonte e il culto Mariano dei suoi vicoli.Attraverso le scale di Vico Santa Maria delle Grazie e il Monumentale Scalone di Antonio Nicolini, si arriverà a visitare le Grotta di Betlemme al Tondo.

Appuntamento ore 10,00 Porta Piccola del Real Bosco di Capodimonte. Via Miano civ. 2/Via Lucio Amelio

Info e prenotazioni

Arch. Sara Cucciolito 3209431770 archicucciolo@hotmail.it

Prenotazione obbligatoria Contributo organizzativo

7 gennaio 2024

Pachamama ODV

Passeggiata al Paradisiello con raccolta di agrumi

Si partirà da Via Foria angolo Via M. Tenore, proseguiremo verso l'antica via Veterinaria dove scopriremo insieme il nascosto Vico Paradisiello con sosta in un antico agrumeto.

Appuntamento ore 10:30 Via Foria angolo Via Michele Tenore

Info e prenotazioni Marinella Di Martino WhatsApp/Cell 347 6355343

Prenotazione obbligatoria Contributo organizzativo