I Cantori di Posillipo alla Basilica di San Giacomo degli Spagnoli

Sabato 6 gennaio 2024 alle ore 19.00 nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli in Piazza Municipio, i Cantori di Posillipo saluteranno il nuovo anno con il secondo concerto natalizio (dopo il tradizionale appuntamento del 25 dicembre al Duomo), Storia, Passione e musica di una città, racconto in musica dell'evoluzione della canzone partenopea attraverso i brani di alcuni tra i più grandi autori come Salvatore Di Giacomo, Libero Bovio, Ferdinando Russo, Salvatore Gambardella e Gioacchino Rossini che alla città di Napoli volle dedicare La Tarantella.

Per l’occasione, il coro e l’orchestra dei Cantori di Posillipo saranno diretti da Gaetano Raiola, voce recitante Antonella Stefanucci, al pianoforte Francesco Pareti, tenore Alessandro Scotto di Luzio.

Il concerto - promosso dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Napoli Città della Musica - è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.