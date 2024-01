Arriva il maltempo: rimandata la notte bianca alla Sanità. La nuova data

A Napoli non è la Befana ma il maltempo a portare via le feste. Da Palazzo San Giacomo è infatti arrivata una nota che comunica la decisione, "causa condizioni meteo avverse", di rimandare la notte bianca della Sanità, evento di chiusura del progetto "Vedi Napoli a Natale e poi torni" finanziato e promosso dall'assessorato al Turismo e alle attività produttive.

Sanità ta-ta

La notte bianca della Sanità, programmata per sabato 6 gennaio, dalle 18.00 a mezzanotte, era particolarmente attesa non solo dai napoletani ma anche dai turisti. Giunto alla 4a edizione, tra musica dal vivo, dj set e tanto street food napoletano, vede infatti protagonista un intero quartiere che per l'occasione dà il meglio di sé tra colore e folklore.

La nuova data fissata è sabato 20 gennaio, sempre dalle 18.00 a mezzanotte. Resta adesso da capire se e come il programma subirà variazioni, in particolare per quanto riguarda la scaletta delle esibizioni.