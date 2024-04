Ponte del 25 aprile a Napoli: cosa fare nel lungo weekend

Negli spazi della Mostra D'Oltremare torna il Comicon - International Pop Culture Festival con quattro giorni di fumetti, giochi e videogiochi, anime e manga, cinema e serie tv . Prodotti tipici, cultura e spettacoli in piazza Dante con Saporitissimo, Alan De Luca, Amedeo Colella e Lino D’Angiò portano al Teatro Troisi le loro divertenti Lezioni di Napoletanità, prosegue la speciale rassegna di eventi gratuiti dedicati alla cucina tipica napoletana, al Trianon Viviani c'è la meravigliosa voce di Pietra Montecorvino, al Bellini è in scena Hokuspokus e il 25 aprile l'ingresso nei musei e parchi archeologici statali è gratuito.

Ricchissimo di eventi questo lungo fine settimana in città.

Ecco i nostri consigli su cosa fare e vedere a Napoli (e dintorni) da giovedì 25 a domenica 28 aprile:

Il 25 aprile ingresso gratis nei musei e parchi archeologici statali

in occasione della Festa della Liberazione, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Anche a Napoli, quindi, i musei statali apriranno gratuitamente le proprie porte ai visitatori. Tra i tanti siti, segnaliamo il Palazzo Reale, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana, la Certosa e il Museo di San Martino e il Museo Archeologico Nazionale. Clicca qui per tutte le informazioni

Comicon Napoli

Torna a Napoli, dal 25 al 28 aprile alla Mostra D'Oltremare, l' International Pop Culture Festival. Quattro giorni di fumetti, giochi e videogiochi, anime e manga, cinema e serie tv . In programma grandi mostre (oltre 20 i percorsi espositivi di questa edizione [INFO QUI]), tanti eventi e moltissimi ospiti. Tra le novità del 2024, l'inaugurazione di un nuovo spazio: al centro della ormai consueta Area Tavole Originali nel padiglione 1 dedicato al Fumetto, che dal 2019 vede protagoniste le gallerie e i collezionisti privati di disegni originali, nasce Artists’ Hall, un luogo per incontrare, chiacchierare e acquistare stampe o opere d'arte di grandi artisti e fumettisti. Clicca qui per tutte le informazioni

Al Trianon, Pietra Montecorvino in Napoli: special guest Tonino Carotone

Il quarto appuntamento al Teatro Trianon Viviani con la rassegna “Il mondo fa tappa a Napoli” è con Pietra Montecorvino, sabato 27 aprile, alle 21. In questo suo nuovo recital, “Napoli”, dedicato alla Canzone napoletana, la cantante e attrice partenopea si confronterà con i grandi classici con la sua inconfondibile voce, calda come la lava del Vesuvio, e il suo temperamento dal carattere ribelle e focoso. La serata nel teatro della Canzone napoletana si annuncia speciale per la presenza, come ospite, di Tonino Carotone, che darà vita con Pietra a una coppia musicale unica e inimitabile. Clicca qui per tutte le informazioni

Saporitissimo: in piazza Dante prodotti tipici, artigianato, cultura e spettacoli

Al via da mercoledì 24 aprile, in piazza Dante, a Napoli, la seconda edizione di Saporitissimo, un interessante percorso tra i sapori ed i saperi italiani. Gli stand offriranno al pubblico, fino al 5 maggio, prodotti tipici dell'enogastronomia e dell'artigianato di tutte le regioni d'Italia, appuntamenti culturali, con libri e incontri, laboratori e momenti di spettacolo ed intrattenimento, show cooking e tante iniziative collaterali. Clicca qui per tutte le informazioni

See and You, si chiude il festival mediterraneo di Napulitanata: ospite Enzo Gragnaniello

Le tre sorelle del Mediterraneo si ritrovano il 26 aprile su un palcoscenico napoletano (Galleria Toledo, ore 21 - ingresso libero su prenotazione) per salutare il festival “SEA and YOU” ideato dall’associazione Napulitanata, che per sei mesi ha generato incontri, simbiosi musicali, viaggi e conoscenze inedite. A partire dal novembre 2023, i suoni antichi e recenti di Italia, Spagna e Portogallo hanno trovato una convivenza di onde magnetiche ispirandosi alle vibranti parole della canzone “’O mare e tu” del cantautore/musicista Enzo Gragnaniello, che nel concerto-epilogo dell’evento internazionale sarà ospite speciale per eseguire una versione solista di questa mirabile poesia in musica nata a fine anni Novanta per Andrea Bocelli e la lusitana Dulce Pontes. A condurre la serata, lo showman Gianni Simioli, vulcanicamente innamorato del patrimonio canoro di Napoli. Clicca qui per tutte le informazioni

Hokuspokus in scena al Bellini

Hokuspokus è il nuovo spettacolo della compagnia tedesca Familie Flöz che torna ospite al Teatro Bellini, dal 23 al 28 aprile. Lo spettacolo nasce dal concetto di creazione per arrivare a raccontarci la storia di una vita. "Siamo nel giardino dell’ Eden, l’oscurità diventa luce, si respira il soffio divino e si ritrovano i primi amanti. Hanno il coraggio di muovere i primi passi insieme come coppia, cercano riparo dalla natura e, grazie a Dio, trovano un appartamento economico. Il destino trascina rapidamente la giovane coppia nelle montagne russe della vita. Con l’arrivo di ogni bambino, le forze centrifughe crescono e minacciano di fare a pezzi la famiglia". Familie Flöz amplia la sua cassetta degli attrezzi per questa commedia e, oltre alle familiari figure di maschere, mostra anche gli attori. Che si tratti di suonare, cantare, filmare, parlare o fare rumore, gli attori prestano i propri corpi ai personaggi che prendono vita attraverso le maschere, diventano personaggi autonomi, pronti a perdersi nel mondo. Clicca qui per tutte le informazioni

Caravaggio. La Flagellazione di Cristo in mostra a Donnaregina

Fino al 31 maggio, al Museo Donnaregina è in mostra "Caravaggio. La Flagellazione di Cristo". Clicca qui per tutte le informazioni

Tornano le Lezioni di Napoletanità di De Luca, Colella e D’Angiò

Fare cultura divertendo, è questo il motto di Alan De Luca, Amedeo Colella e Lino D’Angiò che, nel nome della singolare “Università degli Studi di Napoli- Gennarino II”, dal 25 al 27 aprile, saranno in scena al Teatro Troisi con le loro Lezioni di Napoletanità. Clicca qui per tutte le informazioni

Vedi Napoli e poi mangia: rassegna gratuita dedicata alla cucina napoletana

E' partita il 28 marzo la seconda edizione di “Vedi Napoli e poi mangia”, rassegna promossa e finanziata dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli con l'obiettivo di raccontare la tipicità gastronomica di Napoli con approfondimenti culturali, storici e artistici su alcune delle pietanze più rappresentative della cucina partenopea. Gli appuntamenti andranno avanti fino al primo maggio, tutti a ingresso libero su prenotazione. Clicca qui per tutte le informazioni

Andar per sentieri: itinerari guidati tra luoghi nascosti e baie suggestive

A Ischia torna l'appuntamento con la manifestazione dedicata all’escursionismo sull’isola, che prevede ben 10 itinerari guidati alla scoperta dei luoghi nascosti e delle baie più suggestive. Dal 25 aprile al 1° maggio si potrà andare alla scoperta dell’anima verde ed incontaminata dell’isola d’Ischia attraverso i suoi sentieri e le sue mille anime, inerpicandosi fin sulle pendici dell’Epomeo che si colorano delle sfumature cromatiche della primavera o viaggiando quasi sospesi tra cielo e mare, dal borgo di Campagnano a Piano Liguori, dove il Castello aragonese sembra poterlo toccare con mano. Clicca qui per tutte le informazioni

Alle Gallerie d'Italia di Napoli la mostra Velázquez. Un Segno Grandioso

Alle Gallerie d’Italia – Napoli, museo di Intesa Sanpaolo, dal 24 aprile 2024 al 14 luglio 2024 è possibile ammirare i due capolavori di Diego Velázquez Immacolata Concezione e San Giovanni Evangelista sull’isola di Patmos, provenienti dalla National Gallery di Londra, affiancati da altri due dipinti raffiguranti l’Immacolata Concezione: una di Paolo Finoglio, proveniente dal convento francescano di San Lorenzo Maggiore a Napoli e l’altra di Battistello Caracciolo conservata nella chiesa della Natività della Beata Maria Vergine a Roccadaspide, nel Cilento. L’esposizione ‘Velázquez. Un segno grandioso’ rappresenta un nuovo capitolo della rassegna L’Ospite illustre. Clicca qui per tutte le informazioni

E per i più piccini... I colori della storia, con NarteA al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Domenica 28 aprile, nell'ambito del progetto Piccoli esploratori scoprono..., NarteA presenta l’evento “I colori della storia”, dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, previsto al Museo e Real Bosco di Capodimonte, che condurrà i piccoli visitatori a scoprire la magia della Reggia Borbonica e delle opere d’arte ospitate nel Museo. Clicca qui per tutte le informazioni