5 ricette con gli Spaghetti facili e veloci

Quante volte abbiamo "risolto" una cena all'ultimo momento, magari con qualche ospite gradito ma inatteso, con una bella spaghettata? Gli spaghetti sono uno dei formati di pasta più amati al mondo e bastano davvero pochi e semplici ingredienti per ottenere dei piatti deliziosi.

Oggi vi suggeriamo proprio 5 ricette con gli spaghetti, velocissime da preparare ma che conquisteranno tutti:

Partiamo da un grande classico, con un piccolo ingrediente aggiunto (che tutti abbiamo sempre in casa) per renderlo ancora più gustoso: gli SPAGHETTI CON POMODORINI E PRANGRATTATO. Come avrete già capito, l'ingrediente in più, in questo piatto della tradizione, è il pangrattato, che renderà il sugo più cremoso e saporito. Cliccate qui per la ricetta completa

Spaghetti e frutti di mare è sempre un'accoppiata vincente. Qui vi suggeriamo la nostra classica ricetta degli SPAGHETTI CON LE TELLINE, ma arricchita ancora una volta da un ingrediente speciale: I TARALLI NAPOLETANI sbriciolati. Un connubio di sapori davvero speciale, che non vi deluderà. Cliccate qui per la ricetta completa

Proseguiamo con un'idea davvero velocissima e deliziosa, un piatto che può diventare il cavallo di battaglia delle cene last-minute con ospiti improvvisi: GLI SPAGHETTI CON ACCIUGHE E PANGRATTATO. Un sughetto velocissimo ma pieno di sapore. Cliccate qui per la ricetta completa

Se siete amanti delle verdure estive, questo è il piatto goloso che fa per voi: GLI SPAGHETTI INTEGRALI ALLE VERDURE. Un ottimo primo "svuota-frigo", perfetto per consumare gli avanzi di verdura. Un bel piatto di spaghetti (noi abbiamo scelto quelli integrali, dal sapore più rustico e deciso) saltati con un mix di verdure di stagione: un primo saporito, sano e colorato. Cliccate qui per la ricetta completa

Chiudiamo la nostra carrellata di spaghettate con un piatto davvero sfizioso e che si prepara in 10 minuti: gli SPAGHETTI CON SALMONE AFFUMICATO E RUCOLA. Colorato e saporito, un primo perfetto per un pranzo o una cena dell'ultimo minuto, dal successo assicurato. Ancora una volta, noi abbiamo optato per il gusto deciso degli spaghetti integrali, ma andranno benissimo anche quelli classici. Cliccate qui per la ricetta completa