Zeppole fritte di San Giuseppe: come farle perfette con la ricetta del bakerychef Catello Di Maio

Al forno o fritte, le zeppole napoletane di San Giuseppe sono un dolce irresistibile, nella loro versione tradizionale, completate da crema pasticciera ed amarene, ma anche con topping creativi, dalla crema di nocciole alla ricotta lavorata come si fa per i cannoli.

Per chi vuole prepararle a casa, con risultato garantito, ecco la ricetta di Catello Di Maio, bakery chef che con il suo Cesto Bakery, a Torre del Greco, si è fatto notare a livello nazionale.

Ricetta per circa 15 zeppole

Ingredienti

Pasta choux (quella dei bignè)

250 g di farina 00,

250 g di acqua,

50 g di burro,

250 g di uova (intere, albume e tuorlo),

5 g di sale,

Per friggere

1 L di olio di arachidi

Crema pasticciera (gluten free):

6 tuorli,

40 g di amido di mais,

120 g di zucchero bianco semolato,

300 ml di latte,

200 ml di panna fresca,

la buccia grattugiata di 1 limone non trattato.

Per decorare

amarene sciroppate e zucchero a velo.

Procedimento

Crema: È consigliabile iniziare dalla crema, di modo che possa anche raffreddarsi.

In una pentola unire latte, panna, zucchero, tuorli. Mescolare bene il tutto utilizzando una frusta. Aggiungere l’amido setacciato e la scorza grattugiata del limone. Accendere il fuoco e, sempre mescolando, far addensare a crema (occhio a non esagerare!).

Metterla a raffreddare in frigo dopo averla coperta con carta forno o pellicola trasparente, messa a contatto con la crema (eviterà il formarsi di quella fastidiosa pellicina).

Pasta choux: in una pentola col manico, a fiamma bassa, scaldare acqua, sale, zucchero e burro a pezzetti. Un attimo prima che raggiunga il bollore (si noteranno delle bollicine sul fondo), aggiungere la farina lasciandola cadere nella pentola tutta insieme e mescolare energicamente, tenendo sul fuoco acceso, finché il composto “sfrigola”, asciugandosi e staccandosi dalle pareti della pentola: occorreranno circa 6 minuti.

Trasferire tutto in una grande ciotola, allargando il composto per farlo raffreddare.

Aggiungere quindi un uovo per volta, dopo che il primo sarà stato ben assorbito dall'impasto, mescolando accuratamente (se l'avete utilizzate la planetaria con la foglia inserita). La consistenza da ottenere è quella di una crema pasticcera soda.

Inserire il tutto in un sac-à-poche (tasca da pasticciere o anche nella classica siringa per dolci, utilizzando la bocchetta rigata. Formare le ciambelle formando prima un anello e poi un altro al centro: se posizionate le zeppole su tondi di carta forno, con l'aiuto di una spatola, sarà più semplice metterle a friggere in olio già caldo a 170 gradi. Per una cottura ottimale abbiate cura, con un mestolo, di versare di tanto in tanto l'olio bollente sulla cima della zeppola, di modo che cuocia in maniera uniforme e/o di girarle.

Tiratele via con un "ragno" da cucina o mestolo forato.

Recuperate la crema dal frigorifero, sistematela in una ciotola e lavoratela un po' con la fruste per rigenerarla. Inserite la crema in una sac-à-poche con bocchetta a stella. Farcite le zeppole con crema, amarene e zucchero a velo.