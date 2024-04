I manga nel piatto: speciale iniziativa di Deliveroo a Napoli

Se c’è qualcosa che ha contribuito a diffondere e rendere popolare la cultura giapponese in Italia e nel resto dell’occidente, questi sono sicuramente i manga. E se c’è un aspetto che i manga, forse più di altri, ci hanno fatto conoscere della cultura nipponica, questo è senza dubbio il cibo. Chi non ricorda i ramen, gli okonomiyaki, i dorayaki o le zuppe di miso protagonisti delle storie dei più famosi personaggi dei manga giapponesi?

E allora Deliveroo, in occasione di uno dei più importanti eventi dedicati ai fumetti giapponesi, di scena a Napoli dal 25 al 28 aprile, ha lanciato una speciale iniziativa dedicata proprio al rapporto tra cibo giapponese e manga. In collaborazione con Chef Hiro, ambasciatore della cucina giapponese in Italia e grande esperto di manga, è stato chiesto agli utenti di Deliveroo, attraverso un sondaggio realizzato sul profilo Instagram della piattaforma, qual è il piatto preferito tra quelli resi celebri dai manga: a spuntarla è il ramen con il 46% dei voti. Seguono l’okonomiyaki al 28%, il dorayaki con il 18% e la zuppa di miso all’8%. Nessun dubbio su quale sia il cartone preferito: il 36% ha dichiarato la propria passione per la coppia di fuoriclasse più famosa del calcio giapponese.

“Anime e manga sono “farciti” di cibi che rappresentano sentimenti e che sono messaggeri di emozioni, ​ gioie e dolori dei vari protagonisti. L’elenco dei personaggi che sono associati a piatti della tradizione gastronomica giapponese è infinito. Probabilmente in ogni singolo fumetto è presente un riferimento al cibo, che spesso denota anche una particolare stagione dell’anno (e della vita), una festività o una ricorrenza speciale” ha commentato Chef Hiro.

Ad interpretare il piatto vincitore del sondaggio ci ha pensa il ristorante Lala Noodles a Napoli, da cui - dal 25 al 28 aprile - si potrà ordinare attraverso l’App Deliveroo un ramen speciale e ricevere in omaggio, fino ad esaurimento, un libro di ricette dedicato al tema che insegna, passo dopo passo, come cucinare i piatti dei più famosi anime giapponesi.