"Vedi Napoli e poi mangia", un mese di eventi per degustare la cucina tipica napoletana | VIDEO

A partire dal 28 marzo, e fino al 1 maggio, un programma di eventi in diversi luoghi della città per conoscere e degustare la cucina tipica napoletana. È giunta alla sua seconda edizione la rassegna "Vedi Napoli e poi mangia", promossa dall'Assessorato al Turismo e Attività produttive del Comune per accogliere i numerosi turisti presenti. Gli appuntamenti, ad ingresso libero, si possono prenotare su eventbrite.it. Il video della web tv del Comune.