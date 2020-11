Funerali Maradona, l'arrivo della salma nella casa Rosada: attese alle esequie un milione di persone

La salma del pibe è stata portata alla Casa Rosada a Buenos Aires, il palazzo presidenziale argentino, dove è stata allestita la camera ardente. In tantissimi sono in coda per salutare per l'ultima volta il campione argentino. Alle esequie sono attese un milione di persone. La veglia funebre durerà solo fino alle 16 locali di oggi (le ore 20 italiane) e poi il pibe sarà sepolto. I funerali si terranno oggi e non sabato come inizialmente si vociferava, per espressa richiesta della famiglia. Una bandiera argentina avvolgerà la bara. Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha decretato inoltre a partire da oggi tre giorni di lutto nazionale.

L'ultimo saluto di familiari e amici

La famiglia di Diego e gli amici hanno potuto vederlo per l'ultima volta in una zona riservata allestita nella Casa Rosada, in una cerimonia privata alla quale erano presenti Claudia Villafañe, Gianinna e Dalma Maradona, Verónica Ojeda, Dieguito Fernando e Jana Maradona. Diego jr, il figlio avuto con Cristiana Sinagra, ha appreso della morte del padre mentre si trovava ricoverato al Cotugno per complicazioni dovute al Covid. Ha chiesto e ottenuto di essere dimesso per stare vicino ai suoi cari a Napoli.

Presenti tanti ex compagni di squadra e calciatori che aveva allenato Diego. Tra questi: Carlos Tevez, Martín Palermo e i campioni del mondo del 1986 in Messico, come Sergio Goycochea suo grande amico anche fuori dal campo e compagno anche di importanti avventure televisive in Argentina.

Il decesso e i soccorsi

Maradona è morto alle 13 locali di ieri (le 17 in Italia). Stava trascorrendo la convalescenza dopo un'intervento al cervello per un edema subdurale, a Villanueva a Tigre, località situata a pochi passi da Buenos Aires, in una residenza presa in affitto. Alle ore 12.00 è stato colpito da un infarto. I medici hanno tentato di rianimarlo, ma invano. Sul posto sono arrivate ben nove ambulanze. "Diego Armando Maradona è morto di morte naturale. Non ci sono segni di violenza", ha subito detto in una conferenza stampa il procuratore generale di San Isidro, John Broyard. L'autopsia eseguita poche ore dopo la morte nell'ospedale di San Fernando ha stabilito che l'insufficienza cardiaca ha provocato un edema polmonare acuto. Sei medici hanno preso parte all'esame autoptico e tra questi c'era anche un perito nominato dalla famiglia. I familiari di Diego hanno chiesto ai medici di evitare fotografie alla salma del loro caro.