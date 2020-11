Morte Maradona, Papa Francesco lo ricorda con affetto e prega per la sua anima

Anche Papa Francesco è rimasto profondamente colpito dalla prematura morte di Diego Armando Maradona. Ad annunciarlo il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni: "Il Papa è informato della morte di Diego Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incontro di questi anni e lo ricorda nella preghiera, come ha fatto nei giorni scorsi da quando ha appreso delle sue condizioni di salute" Diego Armando Maradona è morto ieri nella sua casa di Tigre, alla periferia di Buenos Aires, a causa di un arresto cardiocircolatorio. El Pibe de Oro aveva compiuto 60anni solo il 30 ottobre scorso. Il 4 novembre, ricordiamo, aveva subito un intervento alla testa per un edema causato da una caduta.

La consegna della "10" al Papa

Solo qualche giorno fa, come ricorda VaticanNews, raccontando di sé nel libro “Ritorniamo a sognare”, Papa Francesco ha parlato del suo soggiorno in Germania e di come ha vissuto il trionfo dell’Argentina ai mondiali nel 1986. Una vittoria segnata dal talento di Diego Armando Maradona che regalò la seconda Coppa del Mondo all'Argentina. E proprio con quella "10" Maradona si presenta al cospetto del vescovo di Roma nel settembre 2014. L'incontro avvenne nell'aula Paolo VI, dove il Papa accolse e ringraziò i campioni del calcio che avevano aderito alla partita interreligiosa per la pace che si sarebbe disputata in serata allo Stadio Olimpico di Roma. Un evento solidale, organizzata da “Scholas occurrentes”, promossa dal Papa, e dall’associazione di Xavier Zanetti, altro argentino illustre, “Fondazione P.u.p.i Onlus”.

Un commosso Maradona consegnò la maglia al Papa con tanto di scritta “Francisco” e la dedica: “A Papa Francesco con tutto il mio affetto e molta pace per tutto il mondo”. Ai microfoni di molti giornalisti, Diego Armando confessò. “Cosa mi ha detto il Papa? Che mi stava aspettando”