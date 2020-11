Diego Armando Maradona jr dimesso dal Cotugno: vuole andare ai funerali in Argentina

I napoletani ieri sera sono scesi in strada per ricordare il Pibe de oro e a lui, Diego jr, non sembra possibile restare ancora in un letto di ospedale senza poter salutare per l’ultima volta il padre. E così implora i medici di lasciarlo uscire. I medici sono quelli dell’ospedale Cotugno di Napoli dove il 34enne è ricoverato da giorni, perché dichiarato positivo e perché sul suo corpo stavano già manifestandosi le conseguenze del Coronavirus. Eppure Diego jr non ci ha pensato su un attimo: voglio uscire per andare da papà. Avrebbe detto ai medici che lo stavano curando.

Le dimissioni

Così ha effettuato tutto l'iter per le dimissioni e ha lasciato l'ospedale napoletano. Un legame forte, come può essere solo quello tra un padre e un figlio. Travagliato, ma negli ultimi anni si era rinsaldato. Un mese fa, in occasione del compleanno di Diego Armando, il figlio sul suo profilo instagram ha pubblicato una dedica toccante e un video di loro due: “Spesso mi chiedi se ti ho perdonato, come posso non averlo fatto se con un abbraccio sei riuscito a cancellare tanta sofferenza? Ti perdonerei altre mille volte e sai perché? Perché ogni bambino ha il proprio supereroe e tu da sempre sei il mio”.