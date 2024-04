Campi Flegrei e terremoti, allarmismo dalla Francia: "A Napoli si preparano al 'Big One'"

Nella giornata di ieri la radio pubblica francese France inter, stazione tra le più ascoltate d'oltralpe, si è dedicata ad un podcast di alcuni minuti definito uno "Zoom sui Campi Flegrei". Il servizio sta in queste ore generando un certo timore soprattutto per il messaggio fatto passare nel titolo: "In Italia Napoli si prepara al 'Big One', un gigantesco terremoto", che fa riferimento ad un maxi evento bradisismico.

I Campi Flegrei - spiega il servizio sono - una vasta area vulcanica dove vivono 500.000 persone e che comprende parte di Napoli. Dallo scorso settembre l'area è tornata in allarme, con terremoti di oltre 4 gradi di magnitudo". "Vivere su un territorio che trema - prosegue la descrizione del podcast - Questa è la vita quotidiana a Pozzuoli, cittadina di 80.000 abitanti nel cuore dei Campi Flegrei. Qui si convive con due minacce, quella di un terremoto e quella di un'eruzione vulcanica. La città si trova in un vasto cratere formatosi migliaia di anni fa. Sotto i piedi dei residenti ci sono 70 bocche eruttive, sono i Campi Flegrei, la cui attività vulcanica provoca abbassamento o innalzamento della terra, il bradisismo. Il tutto viene monitorato all'Osservatorio Vesuviano di Napoli. Di fronte a Pozzuoli, nella baia, un'antica città fu inghiottita durante la tumultuosa storia dei Campi Flegrei. La bellezza non ha resistito al pericolo". Qui il riferimento è alla città sommersa di Baia.

Il servizio in sé spazia poi dalla descrizione dell'ultimo evento bradisismico significativo (il terremoto di magnitudo 3.7 registrato domenica 14 aprile) e delle esercitazioni iniziate lo scorso lunedì con la prova di evacuazione di quattro scuole del territorio, con un tono allarmista che ricorda da vicino quello di un altro caso mediatico recente a proposito dei Campi Flegrei, ovvero il documentario della tv svizzare Rsi, pure al centro di molte polemiche.

Esiste la possibilità del "Big One"?

Abbiamo chiesto del "Big One" al geologo e consigliere della X Municipalità Diego Civiitillo. “La storia del bradisismo, confermata dagli studi di questi anni, è quella di eventi brevi e che non vanno oltre, circa, il quinto grado della scala Richter - ci ha spiegato - Per intenderci, non stiamo parlando del terremoto classico, conseguenza della rottura di una faglia, e che quindi genera delle energie notevoli per delle durate notevoli. Un terremoto di 6 o 7 gradi che dura un minuto o un minuto e mezzo è evidentemente devastante per le strutture. Un terremoto di pochi secondi, di magnitudo 5 sebbene superficiale, può far collassare un edificio? Se costruito in maniera degna, no. Il bradisismo insomma non è distruttivo nell'immediato per le strutture". Quindi il consiglio in caso di terremoti (ce ne è stato uno proprio la scorsa notte) quindi è do non uscure di casa. "Farlo non ha un'utilità reale - aggiunge Civitillo - È qualcosa che le persone fanno per paura, per sentirsi più sicure, ma anzi non è neanche da escludere che così facendo non ci si metta ancora più in pericolo. Molto spesso chi scende di casa si ferma proprio al di sotto degli edifici, e il distacco di cornicioni, frontalini o intonaco ammalorato è la prima cosa che può avvenire dopo una scossa. È il tipo di comportamento che fa capire quanto ai residenti si sia spiegato poco del bradisismo".

La risposta dell'Ingv

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, ha di recente "risposto" al documentario della televisione svizzera (il cui titolo era "Napoli, il supervulcano che minaccia l’Europa") sottolineando come il programma in questione avesse fatto più che altro disinformazione.

"Si tratta - si è letto in una nota firmata dal presidente dell'Ingv Carlo Doglioni, dalla direttrice del dipartimento Vulcani dell'Ingv Francesca Bianco e dal direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv Mauro Di Vito - di un'informazione non basata su dati, e che ignora completamente tutte le importanti attività scientifiche e di pianificazione che hanno visto, e ancora vedono, scienziati e Protezione civile lavorare fianco a fianco per gestire al meglio delle conoscenze la pericolosità vulcanica ed il relativo rischio di una delle aree più antropizzate al mondo".

Dall'Ingv proseguono: "I Campi Flegrei sono la più grande caldera urbanizzata attiva nel cuore del continente europeo. A partire dal 2005 è interessata dal fenomeno bradisismico che causa il sollevamento del suolo, terremoti ed emissioni fumaroliche. La caldera è monitorata da un sistema di monitoraggio multiparametrico continuo. Tutti i dati forniti da tale sistema, al momento, non mostrano evidenze dell'imminenza di una eruzione vulcanica, tantomeno di grandi proporzioni".

"Le azioni di mitigazione del rischio vulcanico - prosegue l'Ingv - sono basate sulla condivisione delle informazioni corrette sullo stato del vulcano. La condivisione può avvenire in molteplici forme, quali la pubblicazione di dati e di bollettini sui siti web istituzionali, incontri scolastici, incontri con la popolazione esposta al rischio, seminari, conferenze, corsi di formazione ai giornalisti e quant'altro. L'ampio spettro di queste attività è continuamente praticato dal nostro Istituto". A fronte di questo impegno, l'ente definisce "dissonante" il contenuto del documentario e degli articoli che lo rilanciano.