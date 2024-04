Il Comicon è sold out: compaiono i bagarini all'esterno della Mostra d'Oltremare

La ventiquattresima edizione di Comicon Napoli è sold out oramai da tempo. L'evento per appassionati di fumetti (e non solo), in programma da oggi giovedì 25 a domenica 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare, ha visto terminare non solo i suoi abbonamenti, ma anche i ticket giornalieri.

Quest'oggi però in molti hanno segnalato che all'esterno della manifestazione sono comparsi, fin da prima dell'apertura dei cancelli (prevista alle 10) numerosi bagarini pronti a vendere i ticket a prezzo maggiorato.

Nel cerchio rosso dell'immagine a corredo di questo articolo, un uomo con i braccialetti utili a entrare per la mostra.