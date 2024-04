Si schianta con lo scooter contro un tir: Salvatore muore a 28 anni

Tragico schianto all'alba all'altezza dei caselli autostradali a Castellammare di Stabia. Verso le 5 di oggi uno scooter avrebbe impattato contro un tir fermo al lato della carreggiata. Sul mezzo a due ruote un giovane del posto, rimasto ucciso nel violento impatto. La vittima è Salvatore Scotognella, 28 anni. Immediati sono scattati i soccorsi, ma purtroppo per il giovane già non c'era più nulla da fare.

Il dolore degli amici

Sul posto è intervenuta la polizia stradale che, dopo i rilievi del caso, ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Intanto la notizia della morte di Salvatore ha subito fatto il giro della città. Sono già tanti i messaggi per lui pubblicati sui social. Uno di questi porta la firma di un suo caro amico, Giuseppe: "Fratello mio ti voglio ricordare così mi hai spezzato il cuore. Ieri mattina ci eravamo incontrati per strada e ci siamo salutati. Resti sempre nel mio cuore, sarai l'angelo più solare del paradiso. Fai buon viaggio grande amico mio"