Le 5 migliori pizzerie di Chiaia

Se ne contano centinaia in città. Dalle storiche a quelle meno conosciute, ogni quartiere ha le sue pizzerie di riferimento. Dopo l’elenco delle migliori del Vomero, di Fuorigrotta, di Bagnoli e della Sanità, vi consigliamo i locali del quartiere Chiaia dove poter magiare una squisita pizza napoletana. Dall’elenco abbiamo escluso le pizzerie della zona del Lungomare perchè a queste dedicheremo un articolo a parte.

Mattozzi

Situata in Via Filangieri, è da più di 30 anni punto di riferimento per tutti gli amanti della pizza verace napoletana. Il locale, con 130 posti (di cui una parte all’esterno), è gestito da Luigi Mattozzi e dai suoi figli Alfonso, Eugenio e Giuseppe (Pippo). Da Mattozzi è difficile sbagliare la scelta della pizza, sono tutte squisite. Se volete un consiglio - data l’ampia scelta - provate le Montanarine fritte (servite bollenti, con la provola filante e pomodoro.. strepitose!), la Margherita con melanzane e funghetto e la Corniciona (pizza margherita con cornicione ripieno di ricotta).. una vera delizia! Mattozzi non è solo un’ottima pizzeria ma anche un ristorante dove poter gustare squisiti piatti napoletani cucinati come tradizione vuole: la pasta e fagioli e la parmigiana sono imperdibili.

Indirizzo: Via Gaetano Filangieri, 16

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery