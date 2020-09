Le migliori 3 pizzerie di Bagnoli

Dalle storiche a quelle meno conosciute, ogni quartiere ha le sue pizzerie di riferimento. Secondo alcuni le migliori di Napoli sono concentrare nel Centro Storico. Con questo articolo vogliamo provare a farvi cambiare idea e a scardinare questo vecchio stereotipo. Dopo le più buone del Vomero e di Fuorigrotta, abbiamo selezionato, secondo il nostro gusto, le migliori tre di Bagnoli. Anche questo storico quartiere napoletano vanta numerose pizzerie dove poter gustare un'ottima pizza napoletana. Ecco i consigli di NapoliToday.

PIZZERIA MICHELE

E’ tra le pizzerie di punta dell’area flegrea. A gestirla dal 1970 sono i fratelli Biglietti che hanno ereditato l’esperienza e la grande passione per la tradizione culinaria partenopea dal padre Michele. A distinguerla dalle altre pizzerie non è solo la bontà della sua pizza ma anche l’imbattibile rapporto qualità-prezzo (3 euro per una Margherita). Oltre alle classiche, consigliamo di provare la Michele, la Salsiccia e friarielli, la pizza con zucca, e lo squisito ripieno con provola, pomodoro, prosciutto e pepe.. tutte da leccarsi i baffi. Il locale ha il classico stile della pizzeria napoletana ma con un’attrazione: il forno completamente in rame. E’ possibile anche ordinare da asporto.

Indirizzo: Via Giusso, 37

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery