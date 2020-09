Le 3 migliori pizzerie della Sanità

Luogo affascinante e ricco contraddizioni, il rione Sanità è tra i quartieri storici di Napoli più belli e suggestivi in assoluto. Rinomato per i suoi storici palazzi, come il Palazzo dello Spagnuolo, gli edifici ecclesiastici, come la Chiesa di S.Maria dei Vergini, i siti archeologici, come le Catacombe di San Gennaro e il Cimitero delle Fontanelle, è famoso anche perchè è il quartiere che ha dato i natali a Totò. Tra i suoi angoli più affascinanti c’è il “Borgo dei Vergini”, il cuore della Sanità, chiamato così perchè un tempo, all’epoca tardo-classica, viveva una confraternita religiosa greca: gli Eunostidi (una comunità di uomini “vergini” dedita alla temperanza e alla castità). Tra le principali attrazioni del quartiere c’è anche la mitica pizza napoletana. Alcune delle migliori pizzerie della città sono, infatti, concentrate proprio qui. Ecco l’elenco delle migliori tre secondo NapoliToday.

Concettina ai Tre Santi

Una delle migliori pizze in circolazione nella città. Punto di riferimento nel quartiere Sanità, la pizzeria Concettina ai Tre Santi è famosa per la qualità e bontà delle sue favolose pizze. Buono l’impasto, leggero e digeribile, di alta qualità la materia prima utilizzata. A gestire il locale da oltre 60 anni è la storica famiglia Oliva, una delle dinasty della pizza napoletana partita proprio dal rione Sanità. Oggi il timone è nelle mani del giovanissimo Ciro Oliva (figlio di Tonino, pronipote di Concettina) che ha saputo rinnovare il locale con un bel restyling senza dimenticare il legame con la tradizione. Da Concettina è, infatti, possibile gustare ottime pizze sia tradizionali che moderne. Tra queste ultime consigliamo la Pacchianella, servita nel ruoto di alluminio come quello che usano le nonne in casa. Tra le sue specialità ci sono anche le fritture napoletane. squisita la frittatina di pasta alla Genovese.

Indirizzo: Via Arena della Sanità, 7 bis

