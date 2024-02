I 6 posti dove mangiare la migliore lasagna di Napoli

Tradizione vuole che la lasagna si una delle portate principe del carnevale napoletano. Un piatto tipico napoletano sebbene le sue origini risalgano all’antica Roma. Con il termine “laganon” e “laganum” gli antichi romani indicavano infatti una sfoglia sottile ricavata da un impasto a base di farina di grano, che veniva cotto al forno o direttamente sul fuoco. Apicio (cuoco e scrittore romano), in particolare, parla di una “lagana” formata da sottili sfoglie di pasta farcite con carne cotta in forno. Ma si trattava semplicemente di un pasticcio di pasta e carne alla rinfusa. Nel Medioevo questo tipo di lasagna si è poi diffusa così tanto da venire citata in numerose opere di poeti. Ma fu solo intorno al XIV secolo che arrivò a Bologna, dove alla ricetta originale venne integrato il formaggio, mentre le sfoglie di grano furono sostituite con quelle di pasta all’uovo. Poco più tardi la lasagna giunse anche a Napoli e completata con la salsa al pomodoro. Ma mentre la ricetta emiliana prevede l’uso della besciamella e della carne macinata, nella sua versione partenopea questi ingredienti sono stati sostituiti dalla ricotta, unita poi alla pasta sfoglia (o pasta all’uovo), al ragù, alle polpettine e alla mozzarella. Col tempo poi ogni Regione ha elaborato le sue varianti.

Dove mangiare la migliore lasagna a Napoli

Mimì alla Ferrovia

Storico ristorante di cucina partenopea, Mimì alla Ferrovia è famoso per i suoi squisiti piatti tipici napoletani preparati come tradizione vuole. Tra le prelibatezze da non perdere c’è la lasagna che si prepara nel periodo di carnevale, ma anche la parmigiana di melanzane, il puparuolo ‘mbuttunato e il sartù di riso. Per chi volesse gustare queste pietanze a casa, Mimì offre anche un servizio che consente di ordinare da asporto alcuni dei piatti nel menù.

Dove: Via Alfonso D'Aragona, 19/21