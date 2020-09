Le 4 migliori pizzerie di Fuorigrotta

Dalle storiche a quelle meno conosciute, ogni quartiere ha le sue pizzerie di riferimento. Secondo alcuni le migliori di Napoli sono concentrare nel Centro Storico, con questo articolo vogliamo provare a farvi cambiare idea e a scardinare questo vecchio stereotipo. Dopo le migliori del Vomero, abbiamo selezionato, secondo il nostro gusto, le migliori quattro di Fuorigrotta. Anche questo storico quartiere napoletano vanta numerose pizzerie dove poter gustare un'ottima pizza napoletana. Ecco i consigli di NapoliToday.

Fratelli Cafasso

Nata come pizzeria "Capasso", a pochi anni dalla sua apertura (nel 1953), il locale ha dovuto mutare il suo nome in "Cafasso", così come tutta la famiglia, per effetto di un errore burocratico di trascrizione del cognome. La pizzeria è famosa nel quartiere per la sua squisita pizza piccola e vaporosa, dal cornicione ben definito e dalla precisa circolarità, preparata seguendo le antiche regole professate dal capostipite Don Peppino. Tra le specialità da non perdere c’è il delizioso "Calzone ripieno di scarola" con la sua crosta di formaggio grattugiato in superficie, la squisita "Doc" con filetto di pomodoro, mozzarella di bufala, basilico e olio extravergine a crudo, e la favolosa "Ciro" con provola, filetto di pesce spada affumicato, rucola e scaglie di parmigiano. Provatele e fateci sapere!

Indirizzo: Via Giulio Cesare, 156

