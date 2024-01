“Vico del Fico al Purgatorio”: dove si trova e perché si chiama così

Vico del Fico al Purgatorio è una stradina situata nel centro storico di Napoli, che collega via dei Tribunali, il Decumano Maggiore, a via San Biagio dei Librai, il Decumano inferiore, conosciuto anche come “Spaccanapoli”. Il vicolo, noto per l’episodio “Il professore” del film L’oro di Napoli (1954), è situato nei pressi della Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio, chiamata anche la Chiesa de “e cape e morte”, perché dedicata al culto delle “anime pezzentelle”. Un antico culto che consisteva nell’adottare un teschio, ripulirlo, porlo in un altarino e pregare per lui per agevolargli il passaggio dal Purgatorio alla Salvezza in cambio di protezione. Il nome del vicolo farebbe riferimento, secondo alcune ipotesi, alla presenza di alberi del fico a Napoli e all'amore dei napoletani per questo frutto.

La statua di Pulcinella

Vico del Fico al Purgatorio è noto anche per la statua di Pulcinella, donata nel 2012 dall’artista Lello Esposito alla città. L'opera in bronzo, un metro e venti posata su un basamento in pietra, è infatti una delle figure più fotografate del centro storico (e anche tra le più “toccate”: si dice che poggiando la mano sul naso a becco della maschera ci si attiri la buona sorte).

Il Teatro Instabile di Napoli

La stradina è nota anche come vicolo della cultura e del teatro. A pochi passi dalla statua di Pulcinella sorge infatti il Teatro Instabile di Napoli (T.I.N.), nelle segrete di Palazzo Spinelli. Fino al 2020 il teatro ha ospitato spettacoli diretti dal regista teatrale Michele Del Grosso ed interpretati dall’attore Gianni Sallustro.