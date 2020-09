Le 5 migliori pizzerie del Vomero

Se ne contano centinaia in città. Dalle storiche a quelle meno conosciute, ogni quartiere ha le sue pizzerie di riferimento. Secondo alcuni le migliori di Napoli sono concentrare nel Centro Storico, ma con questo articolo vogliamo farvi cambiare idea e scardinare questo stereotipo. Anche il Vomero vanta numerose pizzerie dove poter gustare un'ottima pizza napoletana. Ecco l’elenco delle migliori 5, secondo NapoliToday.

ACUNZO

Nata nel 1964 per affiancare la storica friggitoria di famiglia, all’angolo di via Kerbaker, Acunzo è famosa per le sue squisite pizze dall’impasto leggero e friabile. Si può scegliere tra le Classiche, con pochi ingredienti ma sapientemente combinati, le Speciali, che uniscono i condimenti della pasta alla pizza (connubi unici e intensi per una esperienza culinaria imperdibile), e le Gourmet, che nascono dalla perfetta combinazione di alcuni prodotti DOP e di alta qualità tipici del territorio napoletano. Tra quelle consigliate c’è la Cosacca con scaglie di cacio e ricotta, la Pulcinella, ricoperta da pasta al forno, quella con la pasta e fagioli, o ancora quella con la parmigiana di melanzane.. tutte dal gusto paradisiaco!

Indirizzo: Via Cimarosa, 60

Gallery