Voragine al Vomero, torna l'acqua in via Morghen (tranne al civico 63)

Abc ha ripristinato nella tarda serata di ieri la fornitura d’acqua nell’area del quartiere Vomero dove si era resa necessaria l’interruzione a causa della voragine avvenuta in via Morghen.

Le squadre delle reti idriche e fognarie dell’azienda hanno lavorato già dalla mattinata di ieri per realizzare un bypass che consentisse la riapertura alla cittadinanza. L’acqua è stata riaperta fatta eccezione del civico 63 di via Morghen: “Complimenti alla dirigenza, a tutto lo staff di Abc e agli operai - dichiarano il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e l’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza – hanno avuto pochissimo tempo a disposizione stante la complessità del precedente lavoro dei vigili del fuoco e con una manovra idraulica complessa e inusuale sono riusciti a ridare l’acqua in tempi record”.

Sorrentino: "Necessaria la messa in sicurezza"

"La seconda in poche settimane: il 16 gennaio infatti si era aperta una voragine in Via Manzoni. Per questo ho immediatamente chiesto, alla Presidente della Municipalità e all'assessore competente, una relazione aggiornata sullo stato di manutenzione delle strade e dei sottoservizi, in particolare delle infrastrutture di adduzione e distribuzione idrica e di quelle fognarie di tutta l'area, e che siano adottate tutte le misure necessarie alla manutenzione e alla messa in sicurezza delle opere pubbliche e private. Quando avvengono episodi così gravi, che mettono a rischio l'incolumità pubblica e lasciano senz'acqua interi comprensori abitativi con centinaia di famiglie, mettendo a rischio anche il valore di mercato delle loro case, bisogna interrogarsi sulle cause e soprattutto adoperarsi per scongiurare situazioni analoghe in futuro. Fino ad ora, come ben scrive qualche cronista napoletano, una parte della politica cittadina si è eccessivamente concentrata a denunciare, come se fosse un male assoluto, il proliferare di attività commerciali, gazebo, sedie e tavolini, dimenticando che è la sicurezza e la tutela dell'incolumità dei cittadini la fondamentale priorità della città e di chi la abita". E' la dichiarazione della vicepresidente del Consiglio comunale Flavia Sorrentino sulla voragine che ha colpito ieri il Vomero.

(Video di De Cristofaro)