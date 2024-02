Cascata di acqua e fango e poi giù un muro: tragedia sfiorata a via Kerbaker.

Il bilancio provvisorio, mentre sono in corso accertamenti, parla di due giovani feriti. Non sono i ragazzi che erano nell'auto inghiottita dalla voragine di via Morghen, ma due giovani di 20 e 24 anni del Nord Italia in vacanza con i genitori a Napoli, che si trovavano in un B&B nella limitrofa via Kerbaker.

Da quanto apprende NapoliToday, sarebbe venuto giù un muro a quanto pare proprio in conseguenza del dissesto nella strada soprastante. Uno dei due ragazzi è stato trasferito al CTO, l'altro al Cardarelli e già dimesso.

"Mi sembrava l'Emilia", spiega la mamma dei due giovani a NapoliToday. "Abbiamo capito di dover uscire e siamo fuggiti. Il fango saliva rapidamente. Pensavamo di morire".