Voragine al Vomero, l'allarme: "Infiltrazioni in un edificio vicino, servono verifiche urgenti"

Verifiche urgenti ad un edificio di via Solimena vicino alla voragine che si è aperta su via Morghen pochi giorni fa. Sono quelle che chiede il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

"Abbiamo avvisato Abc ed il Comune di Napoli affinché si effettuino delle verifiche urgentemente e si metta tutto in sicurezza prima che le infiltrazioni possano causare danni all'intero edificio – sono le parole del deputato – Ci chiediamo, però, perché non sia stato fatto prima". La richiesta di Borrelli arriva dopo una segnalazione ricevuta. I residenti lamentano infiltrazioni d'acqua nei loro appartamenti.

Ieri sera con un post su Facebook Abc ha informato la necessità di una nuova urgente interruzione del servizio idrico nella zona di via Morghen e via Bonito, con un ripristino previsto nella mattinata di oggi. "La negligenza nei controlli e negli interventi – sostiene ancora Borrelli, insieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Rino Nasti e Luca Bonetti – ha causato quella voragine che solo per un caso fortuito non si è trasformata in una tragedia".

Gli interventi su via Morghen

Proseguono intanto gli interventi sulla grossa voragine apertasi al settimana scorsa. Dopo la realizzazione di un bypass elettrico da parte di Enel, dalla prossima settimana dovrebbero iniziare i lavori di Abc per riempire la voragine e ricostruire il manto stradale.

Così in questi giorni Giuseppe Avati, responsabile rete acquedotto Abc: "Con i lavori di riparazione della voragine contiamo di partire la settimana prossima. Adesso sono in corso i lavori di Enel per fare questo bypass e liberare la voragine dai cavi in tensione. Completati questi interventi, noi inizieremo con i lavori propedeutici, per poi effettuare il riempimento della voragine e ricostruire il solido stradale. Come tempi contiamo di impiegarci circa tre settimane".