Torino-Napoli, tre assenze nelle fila azzurre per la trasferta in Piemonte

Sono tre le assenze in casa Napoli per la trasferta di Torino. Per il match contro i granata, in programma domenica pomeriggio alle ore 15.00 in Piemonte, Luciano Spalletti dovrà rinunciare a Raspadori, Demme e Marfella.

L'attaccante della Nazionale, che non sarà tra i convocati di Mancini per la sfida tra Italia e Inghlterra in programma giovedì prossimo al Maradona, ha svolto lavoro personalizzato in campo nella seduta di allenamento di sabato.

Il centrocampista italo tedesco, invece, ha fatto terapie, mentre il portiere non prenderà parte alla trasferta torinese per una tendinopatia.