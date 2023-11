Terzino sinistro Napoli, tutte le soluzioni d’emergenza possibili per Mazzarri

Il doppio infortunio di Olivera e Mario Rui ha di fatto svuotato la casella terzini sinistri del Napoli. In attesa del rientro nelle prossime settimane del portoghese (mentre per l'uruguaiano con ogni probabilità bisognerà attendere fino a inizio febbraio), Walter Mazzarri sarà costretto a fare di necessità virtù per sopperire alla momentanea emergenza. Da scartare, al momento, l'ipotesi di ricorrere al mercato degli svincolati.

Le possibili soluzioni

La prima soluzione, quella già andata in scena a Bergamo contro l'Atalanta in corso d'opera, è quella che porta all'esperto Juan Jesus, capace di adattarsi anche nelle vesti di terzino. La stessa cosa potrebbe anche fare il suo connazionale e compagno di reparto Natan.

Altre soluzioni portano allo spostamento di capitan Di Lorenzo sulla corsia opposta, con Zanoli a destra, o provare ad adattare lo stesso giovane terzino sull'asse mancino come avvenne con Zuniga in occasione della precedente esperienza del tecnico toscano sulla panchina azzurra.

Più remota sarebbe invece l'alternativa che porterebbe all'arretramento di Zerbin nel ruolo di fluidificante, come sperimentato in qualche occasione durante amichevoli estive da Spalletti.