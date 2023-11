Napoli, Olivera visitato a Roma da Mariani: c'è la lesione al legamento collaterale mediale

Mathias Olivera, infortunatosi sabato pomeriggio nel corso del primo tempo del match contro l'Atalanta, nella mattinata di oggi, accompagnato dal responsabile dello staff sanitario del Napoli, il dottor Raffaele Canonico, è stato visitato a Villa Stuart in Roma dal Professor Mariani.

Il difensore uruguaiano ha sostenuto esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro.

Il terzino potrebbe rimanere fuori per un tempo medio, ma non lunghissimo come si temeva inizialmente.