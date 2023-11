Il Napoli fa suo il derby campano: azzurri corsari all'Arechi con Raspadori ed Elmas

Il Napoli vince per la terza volta di fila in campionato in casa della Salernitana, facendo suo per 2-0 il derby campano dell'Arechi. Agli uomini di Garcia bastano un gol per tempo di Raspadori ed Elmas per cogliere i tre punti e guardare con maggiore tranquillità al match di Champions League contro l'Union Berlino, in programma mercoledì al Maradona, decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale.

Le scelte degli allenatori: Inzaghi osa, Garcia non riserva sorprese

E’ una Salernitana offensiva quella che propone Pippo Inzaghi. Il tecnico granata sceglie il 4-2-3-1, con Dia esterno d’attacco e Ikwemesi punta centrale. Garcia, invece, non riserva sorprese, scegliendo Ostigard per la sostituzione dello squalificato Natan e Olivera sulla sinistra.

Lobotka rifinisce, Raspadori la sblocca

Il Napoli parte meglio rispetto alla Salernitana e al 13’ passa in vantaggio. Lobotka recupera palla e pesca Raspadori in area, che con freddezza batte Ochoa e sigla la rete dell’1-0. Gli azzurri continuano ad attaccare e sfiorano il raddoppio in più di un’occasione, con i padroni di casa che vengono fuori nella parte finale della prima frazione

I primi 45 minuti si confermano tabù per la Salernitana

I primi 45 minuti di gioco si confermano un tabù per la Salernitana. Nessuna squadra ha segnato meno gol nei primi tempi rispetto ai granata in questa Serie A TIM, appena uno (Candreva contro la Roma alla prima giornata), alla pari dell’Udinese.

Elmas torna al gol e chiude il match

Nella prima parte della ripresa fasi confuse di gioco, con il Napoli che manca il raddoppio in contropiede con Politano. A metà tempo Garcia richiama in panchina Raspadori e Kvaratskhelia per Simeone ed Elmas. E’ proprio il macedone che all’82’ mette in ghiaccio la partita per gli azzurri, battendo Ochoa e siglando la rete che fissa il risultato sul 2-0 finale.

Le pagelle

Meret 6

Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Ostigard 6.5, Olivera 7

Anguissa 6, Lobotka 7, Zielinski 6

Politano 6.5, Raspadori 7, Kvaratskhelia 6.5

Elmas 6.5, Simeone 6, Lindstrom sv, Cajuste sv

Garcia 6.5

Rapuano 6.