Calciomercato Napoli: un top club mondiale sulle tracce di Zielinski

Piotr Zielinski fa gola a molti club europei (tra cui italiani) e non. Il centrocampista del Napoli, in caso di mancato rinnovo con il sodalizio partenopeo, potrebbe liberarsi a parametro zero a fine giugno. Una condizione che lo rende ancora più appetibile sul mercato internazionale.

Al polacco, come rivelato nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, sono interessati sia la Juventus che l'Inter. Nelle ultime ore, inoltre, dalla Spagna "Fichajes.net" ha riferito anche di come il classe 1994 sia diventato anche un obiettivo del Barcellona. Sullo sfondo, poi, resta sempre l'interesse dei ricchissimi club arabi, che già in estate erano pronti a ricoprire d'oro l'azzurro.