Garcia, botta e risposta con il giornalista: "7 punti dall'Inter? Da lei sempre domande negative"

"In queste settimane ho capito chi sono i miei amici e chi i miei nemici", aveva detto Rudi Garcia nella conferenza stampa prima di Verona-Napoli, dopo la lunga e 'tormentata' sosta successiva alla sconfitta interna contro la Fiorentina. In occasione della conferenza alla vigilia del derby contro la Salernitana, invece, il tecnico francese ha dimostrato di gradire poco una domanda sul distacco dalla prima in classifica del giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano, con il quale è nato un botta e risposta.

"7 punti dall'Inter significa essersi già arresi?", chiede Giordano. "Me l'aspettavo una domanda cattiva da parte sua", la replica di Garcia.

"Quindi io sto tra i cattivi?", prosegue il giornalista. "Da un po' di tempo sì. Lei fa sempre una domanda per la quale devo essere preparato, perchè la sua domanda è sempre offensiva", ribadisce l'allenatore del Napoli.

"Questa è offensiva? Cioè io le chiedo dei 7 punti dall'Inter e lei la legge come offensiva?", chiede ancora Giordano. "Offensiva? Lo spiego in francese: lei pone sempre domande che sono negative", ha proseguito Garcia.