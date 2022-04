Tagliatela ricorda Rincon: "Oggi tutti insieme piangiamo per darti l'ultimo saluto amico mio"

L'ex capitano del Napoli Pino Taglialatela, con un commosso post su Facebook, ricorda l'ex compagno Freddy Rincon, scomparso nella notte in Colombia in seguito ai traumi riportati nel corso di un gravissimo incidente stradale.

"Abbiamo passato un anno splendido insieme, hai avuto qualche problema ad ambientarti ma grazie al tuo splendido carattere sempre positivo e sorridente sei diventato uno di famiglia nel Napoli. È bastato poco per diventare amici, davvero poco, e lo siamo stati sempre", scrive l'ex portiere azzurro.

"Voglio ricordare quella trasferta a Riga e il dopo gara in hotel a festeggiare il passaggio di turno con tutti in una stanza, tu entrasti con una parrucca bionda ridemmo fino all'alba tutti insieme e oggi tutti insieme piangiamo per darti l'ultimo saluto amico mio", conclude Taglialatela.