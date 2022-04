Grave lutto nel mondo del calcio: l'ex Napoli Freddy Rincon non ce l'ha fatta

Il mondo del calcio piange Freddy Eusebio Rincon. L'ex calciatore del Napoli ed ex stella della nazionale colombiana anni 90' è morto a Calì nella notte all'età di 55 anni in seguito ai gravi traumi riportati in un drammatico incidente stradale avvenuto lunedì scorso. Rincon ha lottato tra la vita e la morte per più di due giorni, ma alla fine non ce l'ha fatta.

Mai dimenticato dai tifosi azzurri per quella sua stagione all'ombra del Vesuvio, nella quale collezionò 28 presenze e 7 gol, tra cui la doppietta alla Lazio nella splendida rimonta al San Paolo, Rincon è stato un giramondo del calcio vestendo in carriera, tra le altre, le maglie dell'America Calì, del Palmeiras, del Real Madrid, del Corinthians, del Santos e del Cruziero. Dopo aver terminato la sua carriera agonistica, l'ex attaccante del Napoli aveva avuto anche alcune esperienze da allenatore.

Grande commozione in queste ore in patria, con la federazione colombiana che ha voluto ricordare Rincon con un lungo messaggio sul proprio sito ufficiale: "La Federcalcio colombiana si rammarica profondamente per la morte di Freddy Eusebio Rincón Valencia e invia un messaggio di sostegno e incoraggiamento alla sua famiglia, agli amici e ai parenti in questo momento difficile. Rincón ha fatto parte della nostra nazionale ai Mondiali FIFA in Italia 1990, Stati Uniti 1994 e Francia 1998. Oltre che nella CONMEBOL Copa América in Cile 1991, Ecuador 1993 e Uruguay 1995. Ha fatto anche parte dell'Independiente Santa e America di Cali In Colombia. Oltre a diversi club in Brasile e in Italia, è stato anche il primo colombiano a indossare la maglia del Real Madrid in Spagna. E' una grande perdita per la sua famiglia e i suoi amici, ed è anche una triste dipartita per il nostro sport, dove ci mancherà e lo ricorderemo con grande affetto, apprezzamento, rispetto e ammirazione. Inviamo forza, sostegno e le nostre condoglianze alla sua famiglia, sperando che possano sopportare questa triste e dolorosa perdita".

Anche il Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha voluto ricordare lo sfortunato ex calciatore azzurro con un messaggio: "La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95".