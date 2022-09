Spalletti: "Ora niente presunzione. Dobbiamo fare il Napoli ogni giorno"

"Non mi aspettavo niente, mi aspettavo che la squadra riuscisse a fare la partita il resto è tutto una conseguenza. Me lo sono goduto perché abbiamo fatto il Napoli contro una grande come il Liverpool. Ma bisogna essere lucidi: è una partita che si può fare, se c'è il giusto atteggiamento. Ti rendi conto di fare felici le persone che hanno riempito lo stadio e che aspettavano da tempo di guardare questo tipo di partite. Ma quando sei il Napoli devi fare ogni giorno il Napoli, se sei di questo livello lo devi far vedere sempre. Se ora ti lasci andare ad atteggiamenti non corretti vuol dire che non sei di quel livello. Serve lucidità". Così Luciano Spalletti ha commentato Napoli-Liverpool ai microfoni di Sky Sport.

"Una serata così si può vivere solo per merito di tutta la squadra. Se mi chiedete dei singoli dico che Rrhamani e Kim questa sera hanno fatto una partita mostruosa. Noi di grandi partite ne abbiamo fatte tante, poi stasera tutti ti guardano e tutti ascoltano il rumore del campo o le decisioni che vai a prendere. Questa partita fa più clamore, ma di gare del genere lo scorso anno ne abbiamo già giocate e stasera l'occasione c'è stata grazie alla stagione scorsa. Ora si va a lavorare con tranquillità, ma non si diventa presuntuosi per una partita", ha aggiunto il tecnico azzurro.