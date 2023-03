Napoli-Lazio, Spalletti: "Abbiamo avuto poca pazienza. Ho visto dispiacere negli spogliatoi"

"Abbiamo palleggiato in maniera più sporca di sempre, abbiamo forzato sulle uscite laterali dove loro ci lasciavano la possibilità di avere linee di gioco. Però c'era la possibilità di andare in mezzo, invece siamo stati poco pazienti e abbiamo cercato poco i rinterzi a liberare il mediano, perché quello sia per noi che per loro era la postazione su cui dover scalare". Così Luciano Spalletti ha commentato Napoli-Lazio ai microfoni di Dazn.

"Me l'aspettavo così, la Lazio ha il suo modo di giocare e spesso ripiega, è molto compatta ed è un blocco di squadra sempre. Quando siamo andati oltre la metà campo a giocare c'era possibilità di andare oltre la loro linea difensiva. Abbiamo scelto in maniera peggiore di sempre, ma è una cosa che ci può stare: ho visto molta disponibilità da parte dei calciatori, ho visto applicazione e ho visto voglia. Sono le cose fondamentali, non ho visto presunzione nell'atteggiamento: la Lazio s'è difesa bene ed è stata fortunata nell'episodio della parata dell'episodio e della traversa. Noi un po' ingenui sul gol di Vecino, diventa pericoloso fare una respinta così al limite. Complimenti a Vecino, gli si dice bravo", ha aggiunto il tecnico azzurro.

"Ho visto il dispiacere nel rientro negli spogliatoi, è stata una partita andata storta e sfortunata, si va a riprendere il lavoro da dove avevamo lasciato, dovevamo mettere più qualità e creargli più complicazioni per come fatto nel secondo tempo", ha concluso Spalletti.