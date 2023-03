Le 'barricate' di Sarri fermano il Napoli: la Lazio passa 1-0 al Maradona

Avete presente il Sarri di Napoli e il suo gioco tanto decantato? Bene, dimenticatelo. La Lazio espugna il Maradona con un gioco 'all'italiana' e ferma gli uomini di Spalletti che incassano la prima sconfitta stagionale casalinga. A decidere il match un gol di Vecino a metà ripresa. Gli azzurri escono comunque tra gli applausi del pubblico di Fuorigrotta, nonostante una prestazione poco brillante. Un incidente di percorso che può capitare in una stagione straordinaria.

Le scelte di Spalletti

Nessuna sorpresa nell'undici iniziale del Napoli. Olivera rimpiazza lo squalificato Mario Rui. Sulla destra in attacco, come ampiamente prevedibile, la maglia da titolare è di Lozano, con Politano che parte dalla panchina.

Il match

La prima occasione dell'incontro è di marca capitolina. Al 5' punizione di Luis Alberto, una carambola in area indirizza il pallone verso la porta, ma capitan Di Lorenzo salva sulla linea e mette in angolo. Le due squadre si studiano e le occasioni da gol non fioccano. Al 25' splendida azione corale del Napoli, con Anguissa che calcia forte da fuori area, ma il pallone viene deviato in corner. Sarri tiene il baricentro della Lazio molto più basso del solito e lascia poche linee di passaggio a disposizione dei partenopei. Il calcio spettacolo e offensivo dei tempi in azzurro è ormai solo un lontanissimo ricordo. Mentre è da sottolineare la compattezza e la concretezza della retroguardia biancoceleste, che quando serve non lesina lanci lunghi in avanti.

Al 58' Osimhen offre un pallone invitante a Zielinski, ma il polacco calcia debolmente fuori. Il primo cambio del match lo opera Sarri: fuori Felipe Anderson, dentro Pedro. Al 68' la Lazio passa improvvisamente in vantaggio. Bolide da fuori di Vecino, che sorprende Meret e sigla la rete dell'1-0. Al 70' Spalletti manda dentro Elmas e Politano per Anguissa e Lozano. Al 75' è proprio il macedone a provarci, ma il pallone finisce in angolo. Al 79' la traversa ferma Osimhen. All'81' dentro anche Ndombele e Simeone per Lobotka e Zielinski. Al 90' traversa anche per Milinkovic Savic. Nel recupero esordio in Serie A per Zedadka. Finisce 1-0 per i capitolini. Il Maradona applaude comunque gli azzurri a fine gara.

1 - Il Napoli ha perso al Maradona un match di Serie A per la prima volta dal 10 aprile 2022; da allora, i partenopei avevano infilato 12 vittorie e 2 pareggi. Percorso.#NapoliLazio #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 3, 2023

Caos nel settore ospiti

Petardi a iosa, materiale esplodente e tanto altro. Il tutto accompagnato dai soliti beceri cori inneggianti un'eruzione del Vesuvio. Una serata da dimenticare quella nel settore ospiti del Maradona, con i tifosi laziali che hanno creato problemi per tutto il match.