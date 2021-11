Un anno senza Diego Armando Maradona: Napoli ricorda il suo eroe

Quel triste pomeriggio del 25 novembre 2020 difficilmente sarà dimenticato dai napoletani. Alle ore 17,00 circa, dall'Argentina, cominciò a rimbalzare la notizia della morte di Diego Armando Maradona. Sulla città, già provata dall'emergenza Covid, piombò un velo di tristezza e di incredulità che ancora oggi, a 12 mesi di distanza, resta quando il pensiero vola all'ex capitano del Napoli.

Le immagini della veglia commossa dei tifosi all'esterno del San Paolo, poi diventato pochi giorni dopo Stadio Maradona, resteranno per sempre scolpite negli occhi e nella mente dei 'figli di Partenope' e non solo.

Oggi la città ricorderà il suo eroe con una cerimonia all'esterno dello stadio a lui intitolato. Alle 13,30, nel piazzale antistante i varchi d'ingresso del settore Distinti, sarà posizionata la statua che ritrae il fuoriclasse argentino, realizzata dall’artista Domenico Sepe. La statua resterà visibile fino alle ore 22, in attesa della sua definitiva collocazione che sarà effettuata nelle prossime settimane.

Oltre all'inaugurazione della statua, il Comune di Napoli, rappresentato dall’assessore allo sport Emanuela Ferrante, dall'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza e dall'assessore alla Legalità Antonio De Iesu, omaggerà la memoria della leggenda azzurra con una composizione floreale raffigurante il mitico numero dieci. All'evento commemorativo saranno presenti, oltre ai rappresentanti delle istituzioni cittadine, alcuni ex compagni di squadra di Maradona ed il figlio Diego Armando Maradona junior.

Diego Junior sui social: "Potresti scendere almeno per un minuto e farti abbracciare"

"Potresti scendere almeno per un minuto, farti abbracciare, ridere un po’ con me. Avrei così tante cose da dirti, tante canzoni da cantare insieme e guardare le partite del Napoli. Papá, é un anno che te ne sei andato, chissà dove. Vola alto, come solo tu sai fare! Ti amo e mi manchi tanto!". Così il figlio napoletano di Maradona, Diego Junior, ha voluto ricordare il papà ad un anno dalla scomparsa con un post sui social.