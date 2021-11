Statua di Maradona allo stadio, lo scultore: "Diego rappresenta il legame che ho con mio padre. E' come un parente"

Lo scultore napoletano Domenico Sepe ha realizzato un sogno, l'opera monumentale in bronzo di due metri d’altezza che ha dedicato a Maradona verrà posizionata davanti allo stadio San Paolo, tra Curva A e Curva B, all'altezza dei distinti, nelle prossime settimane. In occasione del primo anniversario della morte del Pibe de oro, il 25 novembre, la statua, concepita seguendo i canoni dell’iconografia classica, esaltando la nobiltà dello sport, sarà mostrata in anteprima davanti allo stadio Maradona dalle 13.30 alle 22.00, in attesa della sua definitiva collocazione.

Oltre all'inaugurazione della statua, il Comune, rappresentato dall’assessore allo sport Emanuela Ferrante, dall'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza e dall'assessore alla Legalità Antonio De Iesu, omaggerà la memoria della leggenda azzurra con una composizione floreale raffigurante il mitico numero dieci. All'evento commemorativo saranno presenti, oltre ai rappresentanti delle istituzioni cittadine, alcuni ex compagni di squadra di Maradona e Diego Armando Maradona junior.

Intervista a Domenico Sepe

Sepe, ci descriva l'opera monumentale che ha dedicato a Maradona, concepita seguendo i canoni dell’iconografia classica, esaltando la nobiltà dello sport

"E' un'opera unica, un tributo di devozione e gratitudine a Diego Armando Maradona e non è più riproducibile. Ho creato l'opera con l'argilla, poi mi sono trasferito in fonderia dove abbiamo trasformato da argilla a bronzo, tutto fatto da me personalmente e in più c'è stata la collaborazione della marmeria Rocco Palladino che ha donato la base in pietra lavica sotto l'opera".

Ha ricevuto finanziamenti?

"Non ho voluto alcun finanziamento da nessuno, nè accettato partnerhsip. Vorrei citare però l'ausilio della marmeria Rocco Palladino e della fonderia Ruocco che ha fuso l'opera".

Che emozioni le provoca sapere che sarà collocata dinnanzi allo stadio Maradona?

"E' un'opera sofferta, difficile da realizzare emotivamente per il Dio del calcio. Sono commosso. E' davvero difficile esprimere la mia emozione".

Il 25 novembre ricorre un anno dalla scomparsa di Maradona. C'è un ricordo che può legare la sua vita personale al campione argentino?

"Assolutamente. La scultura rappresenta per me un valore molto importante, il rapporto che ho con mio padre che purtroppo ora ha il parkinson. Mi portava allo stadio all'epoca e alzava le braccia al cielo esultando ai suoi gol. Per me Maradona è un parente, un papà, un fratello. La sua morte l'ho 'compensata' in parte con la scultura".

Come proseguirà il campionato del Napoli?

"Ho un pensiero molto positivo. Sono un grande tifoso. Il Napoli quest'anno ha i numeri giusti per vincere, ma non dico cosa. Qualcosa arriverà, ne sono certo".