De Laurentiis e il nuovo allenatore: "Il Napoli è in buone mani. Bisogna stare sereni"

"Il nuovo allenatore? Il Napoli è sempre in buone mani, bisogna stare sereni e tranquilli. Faremo un bel campionato". Queste le parole di Aurelio De Laurentiis, ai microfoni del Tg2 Rai nel corso di uno speciale dedicato a Silvio Berlusconi, sulla scelta del sostituto di Luciano Spalletti.

Il patron azzurro ha svelato anche un imminente incontro con il ministro dell'istruzione Valditara: "Giovedì vedrò il ministro dell'Istruzione per verificare la possibilità di insegnare il calcio nelle scuole elementari e medie, in modo da far appassionare nuovamente i bambini a questo gioco".